Киоун: "Карьера Венгера в "Арсенале" достигла дна"

Арсен Венгер Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун призвал главного тренера Арсена Венгера поразмыслить над своим будущим в клубе после сокрушительного поражения от "Баварии" со счетом 5:1.

В среду вечером "канониры" с треском проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, оказавшись на пороге выбывания из турнира. Киоун считает, что это низшая точка карьеры Венгера в "Арсенале", и Арсену стоит всерьез поразмыслить над уходом из клуба.

"Я сочувствую Арсену Венгеру. Их практически унизили. Их деклассировали, их переиграли. Они вылетают с треском".

"Теперь Венгер должен серьезно пересмотреть свое будущее, потому что это было унизительно. Я никогда не смогу сказать, что желаю его ухода, но это его низшая точка в карьере тренера "Арсенала", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.


Метки Арсенал, Бавария, Венгер, Киоун, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 06:00

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  1. ganinilyha 16.02.2017 07:41 # ganinilyha
    Если он не уйдёт, то это будет низко

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  2. johnny1905 16.02.2017 07:27 # johnny1905
    И так каждый год) И жизнь болел канониров делится на 3 этапа:
    1) (сентярь-декабрь) Первая половина сезона- болелы петушатся, что они чемпики.
    2) (Январь- Апрель) Арсенал летит на дно, вылетает откуда только можно, болелы орут ВЕНЯ АУТ и коронное вью Вени, что травмы помешали, как всегда.
    3) (май- Август) Арсенал всеми интересуется)

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  3. cfg-87-dfg-cas 16.02.2017 07:27 # cfg-87-dfg-cas
    Венгер молодец!

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  4. mcfaden 16.02.2017 07:24 # mcfaden
    Пробил дно

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  5. thegreatkanonir 16.02.2017 07:11 # thegreatkanonir
    Венгер ты Авто Москвич в мире тренеров. Будь мужиком уходи по английски

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  6. gogunnerzgo 16.02.2017 06:41 # gogunnerzgo
    низшая точка сезона я бы сказал) таких низших точек имеем каждый год...

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  7. flasko 16.02.2017 06:28 # flasko
    Согласен полностью!

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