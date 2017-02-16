Киоун: "Карьера Венгера в "Арсенале" достигла дна"
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун призвал главного тренера Арсена Венгера поразмыслить над своим будущим в клубе после сокрушительного поражения от "Баварии" со счетом 5:1.
В среду вечером "канониры" с треском проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, оказавшись на пороге выбывания из турнира. Киоун считает, что это низшая точка карьеры Венгера в "Арсенале", и Арсену стоит всерьез поразмыслить над уходом из клуба.
"Я сочувствую Арсену Венгеру. Их практически унизили. Их деклассировали, их переиграли. Они вылетают с треском".
"Теперь Венгер должен серьезно пересмотреть свое будущее, потому что это было унизительно. Я никогда не смогу сказать, что желаю его ухода, но это его низшая точка в карьере тренера "Арсенала", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.
16.02.2017 06:00
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Последние комментарии:
Если он не уйдёт, то это будет низко
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И так каждый год) И жизнь болел канониров делится на 3 этапа:
1) (сентярь-декабрь) Первая половина сезона- болелы петушатся, что они чемпики.
2) (Январь- Апрель) Арсенал летит на дно, вылетает откуда только можно, болелы орут ВЕНЯ АУТ и коронное вью Вени, что травмы помешали, как всегда.
3) (май- Август) Арсенал всеми интересуется)
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Венгер молодец!
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Пробил дно
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Венгер ты Авто Москвич в мире тренеров. Будь мужиком уходи по английски
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низшая точка сезона я бы сказал) таких низших точек имеем каждый год...
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Согласен полностью!
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