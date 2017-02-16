Киоун: "Карьера Венгера в "Арсенале" достигла дна"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун призвал главного тренера Арсена Венгера поразмыслить над своим будущим в клубе после сокрушительного поражения от "Баварии" со счетом 5:1.

В среду вечером "канониры" с треском проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, оказавшись на пороге выбывания из турнира. Киоун считает, что это низшая точка карьеры Венгера в "Арсенале", и Арсену стоит всерьез поразмыслить над уходом из клуба.



"Я сочувствую Арсену Венгеру. Их практически унизили. Их деклассировали, их переиграли. Они вылетают с треском".



"Теперь Венгер должен серьезно пересмотреть свое будущее, потому что это было унизительно. Я никогда не смогу сказать, что желаю его ухода, но это его низшая точка в карьере тренера "Арсенала", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.