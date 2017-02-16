Венгер: "Это сложно объяснить"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ему сложно объяснить поражение 5:1 своей команды от "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером чемпионы Бундеслиги буквально деклассировали "канониров". Венгер не знает, почему это произошло, а среди возможных причин называет невезение и травму Лорана Косьелни в начале второго тайма.



"Это сложно объяснить. Думаю, мы имели два хороших момента забить перед самым перерывом. Думаю, нам не повезло в случае со вторым голом, потому что поначалу рефери показал угловой в нашу пользу. Затем мы пропустили второй гол, а важнее всего то, что мы потеряли Косьелни. После этого мы развалились".



"По итогам всего матча я должен сказать, что их команда лучше, они очень хорошо играли во втором тайме, мы же действовали ниже своего уровня. Нам немного не повезло, мы действовали ниже своего уровня, и они были лучше нас".



"Я не ищу оправданий. Конечно, такого рода поражение является шоком. Мы все делали не так, и пятый гол это подтверждает".



"В такого рода матчах требуется концентрация все 90 минут. Мне кажется, третий гол прикончил наших игроков, после него мы уже не реагировали", — сообщил Венгер BT Sport.