Венгер: "Это сложно объяснить"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ему сложно объяснить поражение 5:1 своей команды от "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером чемпионы Бундеслиги буквально деклассировали "канониров". Венгер не знает, почему это произошло, а среди возможных причин называет невезение и травму Лорана Косьелни в начале второго тайма.

"Это сложно объяснить. Думаю, мы имели два хороших момента забить перед самым перерывом. Думаю, нам не повезло в случае со вторым голом, потому что поначалу рефери показал угловой в нашу пользу. Затем мы пропустили второй гол, а важнее всего то, что мы потеряли Косьелни. После этого мы развалились".

"По итогам всего матча я должен сказать, что их команда лучше, они очень хорошо играли во втором тайме, мы же действовали ниже своего уровня. Нам немного не повезло, мы действовали ниже своего уровня, и они были лучше нас".

"Я не ищу оправданий. Конечно, такого рода поражение является шоком. Мы все делали не так, и пятый гол это подтверждает".

"В такого рода матчах требуется концентрация все 90 минут. Мне кажется, третий гол прикончил наших игроков, после него мы уже не реагировали", — сообщил Венгер BT Sport.


Метки Арсенал, Бавария, Венгер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 01:35

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  1. h22o 16.02.2017 02:03 # h22o
    класс игроков, отсутствие яйц и игры - вот и все причины.. Джаки и всякие Шкодраны, да Эль Нени - уровень ЛЕ.
    Хоть и болею за синих, но раньше нра игра Арса, а теперь ни трофеев ни игры..

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  2. skychnie-oboi 16.02.2017 01:51 # skychnie-oboi
    Венгер:Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.

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  3. berloga777 16.02.2017 01:48 # berloga777
    >невезение и травму Лорана Косьелни в начале второго тайма.

    Ор. Поясните бухгалтеру, что 6 летний всос на одной стадии, не "невезение", а закономерная вещь.

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  4. moneymaker 16.02.2017 01:42 # moneymaker
    троль блять

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  5. awesome-arsenal 16.02.2017 01:41 # awesome-arsenal
    Венгер уйдет!

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  6. greatmu 16.02.2017 01:39 # greatmu
    Я могу обьяснить: Ты дно!

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