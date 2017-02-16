Венгер: "Это сложно объяснить"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ему сложно объяснить поражение 5:1 своей команды от "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В среду вечером чемпионы Бундеслиги буквально деклассировали "канониров". Венгер не знает, почему это произошло, а среди возможных причин называет невезение и травму Лорана Косьелни в начале второго тайма.
"Это сложно объяснить. Думаю, мы имели два хороших момента забить перед самым перерывом. Думаю, нам не повезло в случае со вторым голом, потому что поначалу рефери показал угловой в нашу пользу. Затем мы пропустили второй гол, а важнее всего то, что мы потеряли Косьелни. После этого мы развалились".
"По итогам всего матча я должен сказать, что их команда лучше, они очень хорошо играли во втором тайме, мы же действовали ниже своего уровня. Нам немного не повезло, мы действовали ниже своего уровня, и они были лучше нас".
"Я не ищу оправданий. Конечно, такого рода поражение является шоком. Мы все делали не так, и пятый гол это подтверждает".
"В такого рода матчах требуется концентрация все 90 минут. Мне кажется, третий гол прикончил наших игроков, после него мы уже не реагировали", — сообщил Венгер BT Sport.
16.02.2017 01:35
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класс игроков, отсутствие яйц и игры - вот и все причины.. Джаки и всякие Шкодраны, да Эль Нени - уровень ЛЕ.
Хоть и болею за синих, но раньше нра игра Арса, а теперь ни трофеев ни игры..
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Венгер:Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
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>невезение и травму Лорана Косьелни в начале второго тайма.
Ор. Поясните бухгалтеру, что 6 летний всос на одной стадии, не "невезение", а закономерная вещь.
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троль блять
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Венгер уйдет!
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Я могу обьяснить: Ты дно!
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