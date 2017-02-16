"Арсенал" оказался на пороге вылета из Лиги Чемпионов после унизительного поражения от "Баварии"

Потерпев унизительное поражение в гостях у "Баварии" со счетом 5:1, "Арсенал" приблизился к тому, чтобы повторить свою традицию по выбыванию из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

Как и ожидалось, место в воротах "канониров" занял Давид Оспина. Месут Озил, вопреки слухам, все же остался в стартовом составе. Зато относительно победы 2:0 над "Халлом" Гранит Джака вытеснил в запас Тео Уолкотта.



"Бавария" сразу же лишила соперника мяча, и на восьмой минуте впервые потревожила Оспину. Это Артуро Видаль нанес не самый опасный удар с дистанции, а голкипер гостей легко забрал снаряд.



Зато следующий удар хозяев стал результативным. На 11-й минуте Арьен Роббен получил мяч на правом фланге, спокойно сместился в центр и, не встретив сопротивления со стороны Франсиса Кокелена, нанес крученый удар в дальний угол ворот с касанием перекладины — 1:0.



Еще какое-то время "Бавария" доминировала, но ближе к середине тайма "Арсенал" стал подавать признаки жизни. На 26-й минуте Алексис Санчес усадил на желтую карточку Матса Хуммельса, заработав стандарт на самой границе штрафной площади. Мануэль Нойер выпустил мяч из рук после удара Озила, но обошлось.



Спустя еще три минуты "канониры" заработали пенальти. Роберт Левандовски, выбивая мяч из своей штрафной, ударил Лорана Косьелни. Санчесу не удалось переиграть Нойера с 11-метровой отметки, но сам же Алексис подхватил мяч и, несмотря на компанию из трех защитников, сыграл на добивании — 1:1.



Остаток тайма прошел в равной борьбе. Гости имели хороший момент, когда Джака бил в касание с линии штрафной после прострела Алекса Окслейд-Чемберлена — прямо в Нойера. "Бавария" ответила неточными ударами головой Левандовски и Хуммельса. А перед самым свистком на перерыв Озил вырвался на свидание с Нойером, но тоже не смог переиграть голкипера хозяев.



Вторая половина началась для "Арсенала" обнадеживающе по игре и тревожно в том отношении, что травму получил Косьелни. Вместо Лорана появился Габриэль Паулиста, а капитанская повязка перешла к Кирану Гиббсу. Как оказалось, это был переломный момент матча.



Вроде бы ничего не предвещало беды для "канониров", но на 53-й минуте они снова пропустили. Филипп Лам навесил с правого фланга, а Левандовски в воздухе поборол Шкодрана Мустафи и головой поразил ворота Оспины — 2:1.



За вторым голом "Баварии" пришел и третий. На 56-й минуте Левандовски сделал роскошную передачу пяткой в центр штрафной на открывание Тиаго Алькантары, а тот спокойно закатил мяч в цель без шансов для голкипера — 3:1.



"Арсенал" окончательно пал духом, а "Бавария" принялась добивать раненого соперника. Моменты у ворот Оспина стали возникать с пугающей частотой, и четвертый пропущенный гол не заставил себя ждать. На 63-й минуте Алькантара нанес удар с подступов к штрафной, а мяч слегка срикошетил от Джаки, что стало сюрпризом для Оспины — 4:1.



В остатке матча хозяева уверенно контролировали игру, хотя вон из кожи уже не лезли. "Канониры" были вынуждены рисковать, за что и поплатились на 88-й минуте, когда вышедший на замену Томас Мюллер на движении ушел от защитника в штрафной и пробил в дальний угол ворот — 5:1.



Совпадение это или нет, но "Арсенал" просто посыпался после травмы Лорана Косьелни. "Канониры" вновь переживают День сурка — выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов и стремительный вылет. Ответный матч на "Эмирейтс" уже не имеет никакого значения.



"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 5:1 (1:1)



Голы: Роббен 11, Левандовски 53, Алькантара 56, 63, Мюллер 88 — Санчес 30.



"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Алонсо, Видаль, Роббен (Рафинья 88), Алькантара, Коста (Киммих 84), Левандовски (Мюллер 86).



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни (Паулиста 49), Гиббс, Джака, Кокелен (Жиру 77), Ивоби (Уолкотт 66), Озил, Окслейд-Чемберлен, Санчес.



Предупреждения: Хуммельс, Лам — Мустафи, Санчес, Джака.