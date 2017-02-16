"Арсенал" оказался на пороге вылета из Лиги Чемпионов после унизительного поражения от "Баварии"
Потерпев унизительное поражение в гостях у "Баварии" со счетом 5:1, "Арсенал" приблизился к тому, чтобы повторить свою традицию по выбыванию из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.
Как и ожидалось, место в воротах "канониров" занял Давид Оспина. Месут Озил, вопреки слухам, все же остался в стартовом составе. Зато относительно победы 2:0 над "Халлом" Гранит Джака вытеснил в запас Тео Уолкотта.
"Бавария" сразу же лишила соперника мяча, и на восьмой минуте впервые потревожила Оспину. Это Артуро Видаль нанес не самый опасный удар с дистанции, а голкипер гостей легко забрал снаряд.
Зато следующий удар хозяев стал результативным. На 11-й минуте Арьен Роббен получил мяч на правом фланге, спокойно сместился в центр и, не встретив сопротивления со стороны Франсиса Кокелена, нанес крученый удар в дальний угол ворот с касанием перекладины — 1:0.
Еще какое-то время "Бавария" доминировала, но ближе к середине тайма "Арсенал" стал подавать признаки жизни. На 26-й минуте Алексис Санчес усадил на желтую карточку Матса Хуммельса, заработав стандарт на самой границе штрафной площади. Мануэль Нойер выпустил мяч из рук после удара Озила, но обошлось.
Спустя еще три минуты "канониры" заработали пенальти. Роберт Левандовски, выбивая мяч из своей штрафной, ударил Лорана Косьелни. Санчесу не удалось переиграть Нойера с 11-метровой отметки, но сам же Алексис подхватил мяч и, несмотря на компанию из трех защитников, сыграл на добивании — 1:1.
Остаток тайма прошел в равной борьбе. Гости имели хороший момент, когда Джака бил в касание с линии штрафной после прострела Алекса Окслейд-Чемберлена — прямо в Нойера. "Бавария" ответила неточными ударами головой Левандовски и Хуммельса. А перед самым свистком на перерыв Озил вырвался на свидание с Нойером, но тоже не смог переиграть голкипера хозяев.
Вторая половина началась для "Арсенала" обнадеживающе по игре и тревожно в том отношении, что травму получил Косьелни. Вместо Лорана появился Габриэль Паулиста, а капитанская повязка перешла к Кирану Гиббсу. Как оказалось, это был переломный момент матча.
Вроде бы ничего не предвещало беды для "канониров", но на 53-й минуте они снова пропустили. Филипп Лам навесил с правого фланга, а Левандовски в воздухе поборол Шкодрана Мустафи и головой поразил ворота Оспины — 2:1.
За вторым голом "Баварии" пришел и третий. На 56-й минуте Левандовски сделал роскошную передачу пяткой в центр штрафной на открывание Тиаго Алькантары, а тот спокойно закатил мяч в цель без шансов для голкипера — 3:1.
"Арсенал" окончательно пал духом, а "Бавария" принялась добивать раненого соперника. Моменты у ворот Оспина стали возникать с пугающей частотой, и четвертый пропущенный гол не заставил себя ждать. На 63-й минуте Алькантара нанес удар с подступов к штрафной, а мяч слегка срикошетил от Джаки, что стало сюрпризом для Оспины — 4:1.
В остатке матча хозяева уверенно контролировали игру, хотя вон из кожи уже не лезли. "Канониры" были вынуждены рисковать, за что и поплатились на 88-й минуте, когда вышедший на замену Томас Мюллер на движении ушел от защитника в штрафной и пробил в дальний угол ворот — 5:1.
Совпадение это или нет, но "Арсенал" просто посыпался после травмы Лорана Косьелни. "Канониры" вновь переживают День сурка — выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов и стремительный вылет. Ответный матч на "Эмирейтс" уже не имеет никакого значения.
"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 5:1 (1:1)
Голы: Роббен 11, Левандовски 53, Алькантара 56, 63, Мюллер 88 — Санчес 30.
"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Алонсо, Видаль, Роббен (Рафинья 88), Алькантара, Коста (Киммих 84), Левандовски (Мюллер 86).
"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни (Паулиста 49), Гиббс, Джака, Кокелен (Жиру 77), Ивоби (Уолкотт 66), Озил, Окслейд-Чемберлен, Санчес.
Предупреждения: Хуммельс, Лам — Мустафи, Санчес, Джака.
16.02.2017 00:40
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Последние комментарии:
значит так, покерята и петушня нахер их ТОП-4. и буду смотреть объективно, 1. Пинсы-козахи, они пидоры все, но чемпик заслужили. 2. Голубая лагуна с лысой свинокой Пепой, 3. Обоссаный скум муму с уриной и Шреком жиробасом. 4. Ливерпуль с психованым Юриком. все таки урина что-то да и сообразил, а на счет Ливерпуля.....ну там как всегда хз что ждать, выепать могут Лидеров, а потом сосать у днищ. Так что красная помойка на 3 место, YNWA на 4. Пинсы-глиномесы, любители ездить в попенгаген и свинка Пепа норм в след сезоне будут катать, YNWA купить хотя бы 2 норм малых, Юрик не дурак, Урина потратит 20 миллиардов и все, хотя бы играть будут достойно, а не как покерята и петушня
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Иду сегодня на матч Краснодар Фенербахче на новенький стадион! Акуенно жииии!! Ееееее!
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бляяя((жаль арс
пацаны не расстраивайтесь..щит хепен
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woooooow! five to one! ok!
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Какие же покерные уебанны - пишут о том что там калониры набирают 12 из 12 очков в группах...Да сейчас Лфц и Скум в жопее - но когда были в форме ебалли всю Европу в хвост и в гриву.
Арсенал только сосатьь всегда умел и набирать ОЧКи в группе.
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Арсенал наконец достиг уровня Барселоны))
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По-моему, все объективно ожидали подобного исхода. Я не думал, что Арсенал столь унизительного уступит, но глядя на игру очевидна разница в индивидуальном и командном классе. Счёт полностью отражает картину происходящего, возможно, Арсеналу даже повезло не пропустить больше, всё-таки арбитр не поставил чистейший пенальти в ворота Оспины после игры рукой Баллерина + моментов у Баварии хватало на ещё пару мячей.
Теперь по матчу, Арсенал старался соответствовать своему оппоненту и если отбросить статистику вроде владения мячом, количества пасов и неназначенный пенальти, то им это удалось. Во втором тайме на поле была только одна команда, можно сетовать на уход Косельни, это причина, но точно не главная, ибо Габриэль косячил не больше остальных. Главный эпизод, в котором он не доработал, это момент голевого паса Лёвы. Во втором тайме у Венгера не было инструментов изменить игру. Команда, которая не привыкла играть от обороны, выжидая своего момента, конечно, не справилась с постоянным натиском Баварии. Канониры выглядели жалко, но полностью провалились Чемберлен, Ивоби, Джака, Коклен и Гиббс. Последний как капитан вообще посмешище, с его фланга пришла большая часть мячей. Замены Венгера разумеется не переломили ход встречи.
Бавария смотрится цельной командой, которая диктует свой футбол и играет с явным запасом, они могут добавить когда нужно, что и продемонстрировали во втором тайме. Канониры на их фоне выглядели мальчиками для битья, разумеется ответная встреча несёт лишь формальный характер, но Арсеналу можно и нужно бороться за престиж, что в принципе предстоит и Барселоне.
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если судить по тому, что сейчас происходит в АПЛ с командами первой 6 ки, можно смело сказать, что и в следующем году кроме пенсов Англии в турнире делать будет нехер. если лысый не прикрутит Сити стабильности и не отполирует состав для себя, следующий плей-офф для англичан будет не лучше этого.
(ответить)
а теперь подуйте, какой нормальный вменяемый топ игрок пойдет в арсенал? зачем им это говно? они в видят каждый год, как одно и тоже у арса...соса на внутренней арене, соса в лч..
это замкнутый круг. Арсенал обречен на джак и мустафиев.
(ответить)
Сильнейшая команда проиграла. У меня всё
(ответить)
Самир пришел чисто пацану ставку засрать с тб12.5 как и аснл хз асирает престиж англии постоянно. Пидарасы они такие да!((
(ответить)
Вангую, Веняра скажет, что это - сложно объяснить.
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Ну и по традиции!
Родное мемто мы не бросим
6 25 48!
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Венгер уйдет!
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Кстати АПЛ со следующего сезона будет опять заправлять в Европе.Большая шестёрка уже почти готова рвать и метать всяких Испанцов и Немцев.Осталось только Арсу нормального тренера найти и прикупить пару топов.
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REAMS REAMS ВАТ ЗЕ СКОР???))))
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Смех смехом - но АПЛ уже добрые 4 года сосет ХУии на евроарене.
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Теперь можно смело ставить хату на то,что аснл выиграет ответку.
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я ебал рот политику кронке в месте с пухавиком накипело онастасия!!!!!
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Объективно: а кого нынешний Арсенал смог бы пройти при другом исходе жребия? Только Бенфику и, может быть, Монако. Так что там априори немного шансов было.
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