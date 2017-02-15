Моуриньо: "Окажемся в беде, если продолжим выступать во всех соревнованиях"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда окажется в беде, если к апрелю продолжит выступать на всех фронтах.

Уже завтра "красные дьяволы" возобновят свой путь в Лиге Европы, сыграв первый матч 1/16 финала против "Сент-Этьена". Свою европейскую кампанию "Юнайтед" вынужден совмещать с выступлениями в Премьер-Лиге и Кубке Англии, не говорят уже о финале Кубка Лиги 26 февраля, из-за которого будет перенесено дерби с "Манчестер Сити" в чемпионате.

Моуриньо считает, что чересчур насыщенный график может стать проблемой для его команды на финише сезона, однако Жозе отказывается приносить в жертву какие-либо соревнование, чтобы облегчить себе жизнь.

"Мы в "Манчестер Юнайтед" не можем выбирать соревнования. Мы знаем, что у нас по-настоящему сложная ситуация. Лига Европы — это соревнование, в котором мы играем по четвергам, и это создает нам дополнительные проблемы".

"Если добавить сюда матчи Кубка Англии, Кубка Лиги и перенесенные матчи чемпионата, то это становится по-настоящему тяжело для нас. Если вы продвинемся во всех соревнованиях, то в апреле-мае окажемся в беде. Но мы не можем выбирать соревнования, поэтому будем играть на победу", — цитирует Моуриньо BBC.

Добавим, что в этом сезоне "дьяволы" сыграли уже 38 матчей, включая 25 в Премьер-Лиге, пять в Кубке Лиги и два в Кубке Англии. Предстоящий поединок против "Сент-Этьена на "Олд Траффорд" будет седьмым для "Юнайтед" в рамках Лиги Европы.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. arsenallegend 15.02.2017 22:34 # arsenallegend
    Хочу видеть манков в чемпионшипе.Кто за,ставим +.Да вообще мне по хуй на ваше мнение.

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  2. j-silver 15.02.2017 22:33 # j-silver
    Ахахах. Мауринью - мы гамно и невывозим ритм топ клубов. Это если че перевод для тупых канав и прочих скамеров

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  3. faramir 15.02.2017 22:20 # faramir
    ка уже выиграли,надо сливать. удачи моуру!

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  4. liverbro 15.02.2017 22:17 # liverbro
    Надоело его пиздабольство,вечные отговорки

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  5. nemovista 15.02.2017 22:06 # nemovista
    Для того и есть понятие "топовая" команда, и МЮ ею считается. Так что поменьше болтовни и больше дела.

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