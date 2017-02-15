Моуриньо: "Окажемся в беде, если продолжим выступать во всех соревнованиях"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда окажется в беде, если к апрелю продолжит выступать на всех фронтах.

Уже завтра "красные дьяволы" возобновят свой путь в Лиге Европы, сыграв первый матч 1/16 финала против "Сент-Этьена". Свою европейскую кампанию "Юнайтед" вынужден совмещать с выступлениями в Премьер-Лиге и Кубке Англии, не говорят уже о финале Кубка Лиги 26 февраля, из-за которого будет перенесено дерби с "Манчестер Сити" в чемпионате.



Моуриньо считает, что чересчур насыщенный график может стать проблемой для его команды на финише сезона, однако Жозе отказывается приносить в жертву какие-либо соревнование, чтобы облегчить себе жизнь.



"Мы в "Манчестер Юнайтед" не можем выбирать соревнования. Мы знаем, что у нас по-настоящему сложная ситуация. Лига Европы — это соревнование, в котором мы играем по четвергам, и это создает нам дополнительные проблемы".



"Если добавить сюда матчи Кубка Англии, Кубка Лиги и перенесенные матчи чемпионата, то это становится по-настоящему тяжело для нас. Если вы продвинемся во всех соревнованиях, то в апреле-мае окажемся в беде. Но мы не можем выбирать соревнования, поэтому будем играть на победу", — цитирует Моуриньо BBC.



Добавим, что в этом сезоне "дьяволы" сыграли уже 38 матчей, включая 25 в Премьер-Лиге, пять в Кубке Лиги и два в Кубке Англии. Предстоящий поединок против "Сент-Этьена на "Олд Траффорд" будет седьмым для "Юнайтед" в рамках Лиги Европы.