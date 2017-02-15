Хави верит, что Гвардиола может попытаться купить Уилшира

Экс-звезда "Барселоны" Хави согласился, что принадлежащий "Арсеналу" полузащитник Джек Уилшир может стать трансферной целью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы грядущим летом.

В преддверии недавнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута", в котором Уилшир проводит этот сезон на правах аренды, Гвардиола очень лестно высказался насчет воспитанника "канониров", что придало новый импульс слухам об интересе "горожан" к Джеку.



Хави, которому довелось поиграть против Уилшира в Лиге Чемпионов, также очень высокого мнения о 25-летнем игроке сборной Англии и считает, что тот вполне может стать подопечным Гвардиолы в "Сити".



"Я знаю, что Пеп очень уважает Уилшира — он был так хорош, когда "Барселона" играла против "Арсенала" в 2011 году. В тот вечер он произвел большое впечатление и на меня, и на Пепа. С тех пор он следит за этим игроком. Мы разговаривали насчет него. Эта была не та игра, которую можно легко забыть".



"В плане техники он именно тот игрок, которых любит Пеп. Его единственной проблемой были травмы — если бы не травмы, я уверен, что он был бы одним из лучших полузащитников в мире".



"Кажется, что в данный момент ему удается оставаться в форме, и если летом появится возможность приобрести его, уверен, Пеп над этим подумает", — сообщил Хави Fox Latin America.