Видаль не видит себя в "Челси" Конте

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль исключил воссоединение с главным тренером "Челси" Антонио Конте.

Заступив на тренерский мостик "синих" прошлой весной, Конте сразу указал, что "хочет видеть чилийца во всех своих командах". В свое время именно Антонио привел Видаля в "Ювентус", где тот добился большого прогресса и выиграл множество трофеев.



По слухам, с предложением по Артуро "Челси" может выйти уже по окончании нынешнего сезона – от планов воссоединиться с полузащитником Конте не отказался. Однако сам чилиец не видит себя на "Стэмфорд Бридж".



"Это всего лишь слухи, которые имеют привычку появляться и со временем исчезать. В конечном итоге я отыграл четыре успешных сезона за Конте, но у меня нет никаких причин оставлять "Баварию".



"Я с гордостью ношу футболку этого клуба и великолепно себя чувствую в Мюнхене. Моя жена привыкла к новому городу, а мои дети счастливы здесь. Я надеюсь достичь больших целей с "Баварией", - цитирует Видаля ESPN.