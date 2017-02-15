Видаль не видит себя в "Челси" Конте
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль исключил воссоединение с главным тренером "Челси" Антонио Конте.
Заступив на тренерский мостик "синих" прошлой весной, Конте сразу указал, что "хочет видеть чилийца во всех своих командах". В свое время именно Антонио привел Видаля в "Ювентус", где тот добился большого прогресса и выиграл множество трофеев.
По слухам, с предложением по Артуро "Челси" может выйти уже по окончании нынешнего сезона – от планов воссоединиться с полузащитником Конте не отказался. Однако сам чилиец не видит себя на "Стэмфорд Бридж".
"Это всего лишь слухи, которые имеют привычку появляться и со временем исчезать. В конечном итоге я отыграл четыре успешных сезона за Конте, но у меня нет никаких причин оставлять "Баварию".
"Я с гордостью ношу футболку этого клуба и великолепно себя чувствую в Мюнхене. Моя жена привыкла к новому городу, а мои дети счастливы здесь. Я надеюсь достичь больших целей с "Баварией", - цитирует Видаля ESPN.
15.02.2017 20:00
Просмотров: 693
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну тогда Раджу подпишем в пару к Канте. Убийственная связка будет.
(ответить)
Да Всё Челси, до последнего "глора" не видит "места" Видалю в Челси!!! Очередное Дерьмо "набивает цену перед Китаем!!
(ответить)
И не нужен был этот старпер, заберем топаря бакайоко
(ответить)
ясен хуй зачем ему клуб середняк с такой убогой игрой в автобус , купленными пенками , отскоками
чилиец хочет играть в футбол а не быть куском гавна
2 чая видалю
(ответить)
не нужен был, как и гризман
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий