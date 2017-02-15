Видаль не видит себя в "Челси" Конте

Артуро Видаль и Антонио Конте Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль исключил воссоединение с главным тренером "Челси" Антонио Конте.

Заступив на тренерский мостик "синих" прошлой весной, Конте сразу указал, что "хочет видеть чилийца во всех своих командах". В свое время именно Антонио привел Видаля в "Ювентус", где тот добился большого прогресса и выиграл множество трофеев.

По слухам, с предложением по Артуро "Челси" может выйти уже по окончании нынешнего сезона – от планов воссоединиться с полузащитником Конте не отказался. Однако сам чилиец не видит себя на "Стэмфорд Бридж".

"Это всего лишь слухи, которые имеют привычку появляться и со временем исчезать. В конечном итоге я отыграл четыре успешных сезона за Конте, но у меня нет никаких причин оставлять "Баварию".

"Я с гордостью ношу футболку этого клуба и великолепно себя чувствую в Мюнхене. Моя жена привыкла к новому городу, а мои дети счастливы здесь. Я надеюсь достичь больших целей с "Баварией", - цитирует Видаля ESPN.



Метки Бавария, Видаль, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 693

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 15.02.2017 20:50 # chelsea88
    Ну тогда Раджу подпишем в пару к Канте. Убийственная связка будет.

    (ответить)

  2. valmin 15.02.2017 20:32 # valmin
    Да Всё Челси, до последнего "глора" не видит "места" Видалю в Челси!!! Очередное Дерьмо "набивает цену перед Китаем!!

    (ответить)

  3. gusto 15.02.2017 20:28 # gusto
    И не нужен был этот старпер, заберем топаря бакайоко

    (ответить)

  4. blackdreamer 15.02.2017 20:12 # blackdreamer
    ясен хуй зачем ему клуб середняк с такой убогой игрой в автобус , купленными пенками , отскоками
    чилиец хочет играть в футбол а не быть куском гавна
    2 чая видалю

    (ответить)

  5. karandash 15.02.2017 20:09 # karandash
    не нужен был, как и гризман

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: