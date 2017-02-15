FA оштрафовала Билича и его ассистента

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич и его ассистент Никола Юрчевич выплатят по 8 тысяч фунтов штрафа за неподобающее поведение в матче минувшего уикенда против "Вест Бромвича".

Напомним, судейство Майкла Оливера в матче, завершившемся со счетом 2:2, оставило немало вопросов. После гола "дроздов" в компенсированное время Билич не смог сдержать эмоции и, схватив телевизионный микрофон, швырнул его об землю. В результате Славен был немедленно изгнан из технической зоны.



Что касается Юрчевича, то он чересчур бурно выражал свои эмоции после незасчитанного гола Софиана Фегули в первом тайме. Поведение обоих хорватов Ассоциация сочла неподобающим, выдвинув в их адрес обвинения.



Билич и Юрчевич признали свою вину, и сегодня FA вынесла решение по тренерскому дуэту из "Вест Хэма", в качестве наказания избрав денежный штраф — причем на весьма скромную сумму.