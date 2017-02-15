Джонс, Шоу, Кэррик и Руни не сыграют с "Сент-Этьеном"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал имена нескольких игроков, которые не примут участия в завтрашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена".

В четверг вечером Моуриньо собирается предоставить отдых своему капитану Уэйну Руни и его заместителю Майклу Кэррику, которые из-за небольших мышечных проблем не принимали участия в сегодняшней тренировке.



Кроме того, Жозе пообещал довериться той же четверке защитников, что и в победном матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" в минувший уикенд (2:0). Это исключает появление против "Сент-Этьена" Фила Джонса, также отсутствовавшего на тренировке в среду, и Люка Шоу, который, по словам тренера, просто не выдерживает конкуренции.



"Что касается Уэйна и Майкла, то я не хочу говорить, что они травмированы. Думаю, здесь речь идет не о травмах. Речь идет о небольших проблемах и желании обезопасить себя, поэтому они не сыграют".



"Люк Шоу не сыграет. Потому что моя команда играет хорошо, и я доволен своей четверкой защитников. Я вновь доверюсь Валенсии, Байи, Смоллингу и Блинду", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.