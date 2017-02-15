"Юнайтед" предлагал свыше 85 млн. фунтов за Мюллера

Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" предлагал больше 85 миллионов фунтов за нападающего "Баварии" Томаса Мюллера, но клуб из Мюнхена ответил отказом.

Летом 2015 года председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что "Юнайтед" предлагал рекордные для мирового футбола деньги за Мюллера, однако мюнхенский клуб предпочел сохранить свою звезду.



После назначения на "Олд Траффорд" Жозе Моуриньо "дьяволы" предприняли вторую попытку заполучить Томаса, но от суммы, превышающей 100 миллионов евро (85 миллионов фунтов), "Бавария" снова отказалась.



"Дам, нам пришел соответствующий факс из Англии, и там фигурировала такая сумма. Однако мы никогда не обсуждали продажу Томаса. Если игрок нам подходит, будет глупо наживаться на его продаже и ослаблять команду", - сообщил исполнительный вице-президент "Баварии" Ян-Кристиан Дреесен Bild.