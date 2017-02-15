"Юнайтед" предлагал свыше 85 млн. фунтов за Мюллера

Томас Мюллер Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" предлагал больше 85 миллионов фунтов за нападающего "Баварии" Томаса Мюллера, но клуб из Мюнхена ответил отказом.

Летом 2015 года председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что "Юнайтед" предлагал рекордные для мирового футбола деньги за Мюллера, однако мюнхенский клуб предпочел сохранить свою звезду.

После назначения на "Олд Траффорд" Жозе Моуриньо "дьяволы" предприняли вторую попытку заполучить Томаса, но от суммы, превышающей 100 миллионов евро (85 миллионов фунтов), "Бавария" снова отказалась.

"Дам, нам пришел соответствующий факс из Англии, и там фигурировала такая сумма. Однако мы никогда не обсуждали продажу Томаса. Если игрок нам подходит, будет глупо наживаться на его продаже и ослаблять команду", - сообщил исполнительный вице-президент "Баварии" Ян-Кристиан Дреесен Bild.



Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Мюллер

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 793

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Последние комментарии:




  1. chev11 15.02.2017 19:06 # chev11
    лоооооол, бавария сейчас небось и за 15 бы согласилась.

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  2. j-silver 15.02.2017 18:55 # j-silver
    Сегодня мюллер загрузит аснлу дубль

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  3. kabanusco 15.02.2017 18:50 # kabanusco
    повезло манкам

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  4. andros13 15.02.2017 18:43 # andros13
    6ля как же пронесло МЮ не купить это полено
    лучше б эти бабки за Левандовски отдали

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  5. reams 15.02.2017 18:33 # reams
    Хех, вот это был бы зашквар, похлеще погбеца брать это полено за столько

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  6. dnb 15.02.2017 18:23 # dnb
    лоханулись немцы. Теперь за него никогда столько не предложат. А сейчас он и на 15 млн не играет

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  7. ganinilyha 15.02.2017 18:19 # ganinilyha
    Мешки

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  8. akadam 15.02.2017 18:06 # akadam
    Я думал, факсы канули в небытие.

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