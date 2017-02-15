Коста станет самым высокооплачиваемым игроком Челси

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста готов заключить с "синими" новый контракт, который сделает самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Коста выразил желание покинуть "Стэмфорд Бридж" и отправиться в Китай. Вскоре нападающий поменял свое решение, извинился перед главным тренером Антонио Конте и вернулся в состав.

Более того, теперь 28-летний Коста готов заключить новый контракт с "Челси", сообщает The Sun. Оклад Диего возрастет до 220 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком "синих".

Между тем, защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заверил, что Коста не изучает китайский язык и хочет только одного – выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги во второй раз за три года.

"Он не учит китайский язык, скорее, ему нужны уроки испанского. Если серьезно, то Диего хочет выиграть Премьер-Лигу, а мы надеемся, что он останется с нами на долгие годы. Он помогает команде, отдает всего себя без остатка, а его польза заключена не только в голах", - цитирует Аспиликуэту ESPN.



Метки контракты, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2017 17:00

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  1. gio 15.02.2017 17:16 # gio
    руни с 300 к в неделю смотрит на Косту как на гуано

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  2. kos9k 15.02.2017 17:14 # kos9k
    сейчас бы верить самому дерьмовому источнику в англии

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  3. askarko 15.02.2017 17:13 # askarko
    отступные 120 млн фунтов сделали-перед продажей в чайна

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  4. j-silver 15.02.2017 17:06 # j-silver
    Если в следующем матче трипл дабл не сделает то не поверю что хочет играть за великий челсе

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