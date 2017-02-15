Коста станет самым высокооплачиваемым игроком Челси
Нападающий "Челси" Диего Коста готов заключить с "синими" новый контракт, который сделает самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Коста выразил желание покинуть "Стэмфорд Бридж" и отправиться в Китай. Вскоре нападающий поменял свое решение, извинился перед главным тренером Антонио Конте и вернулся в состав.
Более того, теперь 28-летний Коста готов заключить новый контракт с "Челси", сообщает The Sun. Оклад Диего возрастет до 220 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком "синих".
Между тем, защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заверил, что Коста не изучает китайский язык и хочет только одного – выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги во второй раз за три года.
"Он не учит китайский язык, скорее, ему нужны уроки испанского. Если серьезно, то Диего хочет выиграть Премьер-Лигу, а мы надеемся, что он останется с нами на долгие годы. Он помогает команде, отдает всего себя без остатка, а его польза заключена не только в голах", - цитирует Аспиликуэту ESPN.
15.02.2017 17:00
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руни с 300 к в неделю смотрит на Косту как на гуано
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сейчас бы верить самому дерьмовому источнику в англии
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отступные 120 млн фунтов сделали-перед продажей в чайна
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Если в следующем матче трипл дабл не сделает то не поверю что хочет играть за великий челсе
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