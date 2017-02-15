Джеррард считает, что с Суаресом "Ливерпуль" мог бы выиграть Премьер-Лигу

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что "красные" могли бы реально выиграть Премьер-Лигу, если бы нападающий Луис Суарес сохранил верность клубу.

Финишировав на втором месте в Премьер-Лиге в 2014 году, мерсисайдский клуб продал Суареса в "Барселону". С тех пор "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться шестой и восьмой позициями по итогам сезона.



Джеррард считает, что "красные" многое потеряли, расставшись с уругвайской звездой. Останься Луис на "Энфилде", и "Ливерпуль" вполне мог бы завоевать титул, уверен Стивен.



"В Премьер-Лиге так много хороших команд, но если бы он остался, то значительно бы повысил шансы "Ливерпуля" на титул".



"С ним тебе гарантированы голы, результативные передачи, он доставляет проблем любому сопернику и создает пространство для партнеров поблизости. Он не знает усталости — это качество лучше всего характеризует его. Он забивает отличные голы, все виды голов, создавая их из ничего".



"Он в одиночку берет на себя всю четверку защитников. Играть рядом с ним было абсолютной мечтой. Он всегда в движении, чтобы ты мог сделать ему передачу. Просто феноменальный футболист. Отправившись в "Барселону", он вышел на новый уровень", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.