Леманн считает, что у "Арсенала" нет шансов против "Баварии"

Йенс Леманн и Тьерри Анри Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн считает, что у команды Арсена Венгера нет ни единого шанса в противостоянии с "Баварией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что в этом сезоне "канонирам" удалось выиграть свою группу, им вновь достался тяжелейший соперник по жребию в плей-офф — "Бавария", с которой "Арсенал" также встречался в 2013 и 2014 годах, оба раза вылетая.

Леманн, добиравшийся с "Арсеналом" до финала Лиги Чемпионов в 2006 году, считает, что на сей раз удача могла бы улыбнуться его бывшей команде — хотя бы просто по теории вероятности. Однако в реальности Йенс не видит у "канониров" шансов пройти "Баварию".

"Чисто по закону больших чисел "Арсенал" должен был бы считаться фаворитом против "Баварии". Когда две хороших команды раз за разом играют друг другом, то это очень маловероятно, что одна из них будет постоянно побеждать".

"Но когда я смотрю на то, как "Арсенал" играет прямо сейчас, то для меня они снова выглядят аутсайдерами. Они не демонстрируют своей лучшей формы в решающих матчах Премьер-Лиги", — цитирует Леманна Daily Star.


Метки Арсенал, Бавария, Леманн, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2017 15:00

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  1. dentinho 15.02.2017 15:16 # dentinho
    Лишь бы подорвать пуканы))

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  2. thierryhenry14 15.02.2017 15:14 # thierryhenry14
    Опять содержание интервью не имеет ничего общего с заголовком. Специально хотят порадовать школопенсят.

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  3. karnivool 15.02.2017 15:02 # karnivool
    даже леман со мной согласен, легенда арсенула!

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  4. chelsea88 15.02.2017 15:01 # chelsea88
    ясен xep, только обдолбанные в жопу шеры могут надеяться и рассчитывать на победу.

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