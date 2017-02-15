Леманн считает, что у "Арсенала" нет шансов против "Баварии"

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн считает, что у команды Арсена Венгера нет ни единого шанса в противостоянии с "Баварией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что в этом сезоне "канонирам" удалось выиграть свою группу, им вновь достался тяжелейший соперник по жребию в плей-офф — "Бавария", с которой "Арсенал" также встречался в 2013 и 2014 годах, оба раза вылетая.



Леманн, добиравшийся с "Арсеналом" до финала Лиги Чемпионов в 2006 году, считает, что на сей раз удача могла бы улыбнуться его бывшей команде — хотя бы просто по теории вероятности. Однако в реальности Йенс не видит у "канониров" шансов пройти "Баварию".



"Чисто по закону больших чисел "Арсенал" должен был бы считаться фаворитом против "Баварии". Когда две хороших команды раз за разом играют друг другом, то это очень маловероятно, что одна из них будет постоянно побеждать".



"Но когда я смотрю на то, как "Арсенал" играет прямо сейчас, то для меня они снова выглядят аутсайдерами. Они не демонстрируют своей лучшей формы в решающих матчах Премьер-Лиги", — цитирует Леманна Daily Star.