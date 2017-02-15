Анонс матча "Бавария" — "Арсенал"
В среду вечером "Арсенал" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв в Мюнхене с "Баварией".
После шести кряду вылетов из Лиги Чемпионов в первом же раунде плей-офф, "канониры" с полным серьезном отнеслись к групповому этапу. Подопечным Арсена Венгера удалось выиграть свой квартет, опередив "Монако".
Однако судьба распорядилась таким образом, что "Арсеналу" вновь выпал суровый жребий. В соперники "канонирам" досталась "Бавария", которая выбивала их из турнира в 2005, 2013 и 2014 годах, все три раза — в 1/8 финала.
К этому матчу команда Венгера подходит после невыразительной, но при этом чрезвычайно важной победы над "Халлом" (2:0), с помощью которой "Арсеналу" удалось ответить на болезненные поражения от "Уотфорда" и "Челси" в рамках Премьер-Лиги.
Это первый раз с сезона 2009/10, когда "Бавария" выходит в плей-офф Лиги Чемпионов не как победитель группы. Тем не менее, в том 2010 году мюнхенцам удалось добраться до финала, где они уступили "Интеру".
"Арсенал" выиграл свою группу в Лиге Чемпионов впервые с сезона 2011/12. Кроме того, "канониры" впервые с кампании 2005/06 — когда они добрались до финала — преодолели групповой этап без единого поражения.
В шести предыдущих сезонах, как уже было сказано, "Арсенал" выбывал из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала — причем дважды от "Баварии", которая в пяти предыдущих кампаниях неизменно добиралась до полуфинала.
"Бавария" выиграла все 15 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов с общим счетом 53:8. Последним гостем, побеждавшим на "Альянц Арене" в рамках европейского турнира, был "Реал" (0:4 в апреле 2014).
В каждом из пяти последних сезонов "Арсенал" неизменно проигрывал первый матч 1/8 финала.
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру забил три гола в четырех последних матчах против "Баварии".
Единственный раз Карло Анчелотти и Арсен Венгер встречались в Лиге Чемпионов в сезоне 2007/08, когда в 1/8 финала "Арсенал" француза одолел "Милан" итальянца по сумме двух матчей со счетом 2:0.
Венгер заранее сообщил, что место в воротах "Арсенала" займет Давид Оспина, который играл во всех шести матчах группового этапа. А вот появление с первых минут Месута Озила, переживающего очевидный спад, тренер подтвердить отказался. Мохамед Эльнени недавно вернулся с Кубка Африки и готов оказать команде посильную помощью. Также рвется в бой и Гранит Джака, пропустивший четыре последних матча во внутренних соревнованиях из-за дисквалификации.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия)
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:45 Онлайн-трансляция
15.02.2017 14:00
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Последние комментарии:
В этом сезоне точно арсеналу повезёт. Проиграют 2-1 на выезде, дома на морально-волевых вытянут 1-0.
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не буду смотреть, это Арсенал
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3-0, 0-2 и досвидос венхер!!!! Сделай рекорд недостижимым!!!7-мь раз подряд вылет в 1/8!!!! это реально.
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матч ни о чем! исход все известен!
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Ну чё, удачи Арсеналу сегодня. Немцев нужно карать.
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поражение 2-0, 3-0... и ничего не решающий матч на Эмирейтс, классика жанра.
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«Послушай, Конор Макгрегор, если ты действительно хочешь, чтобы этот бой состоялся... разберись со своими делами в UFC, после чего пусть твои люди будут на связи с моими.
В последнее время в СМИ появились слухи относительно моих будущих боёв. Мне бы хотелось сообщить, что на данный момент никаких сделок между мной и другими бойцами заключено не было. Я счастлив в отставке и наслаждаюсь жизнью. Если будут какие-то перемены, будьте уверены, я первым сообщу вам о них» Ф.Мейвезер
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В ЛЧ болею за представителей Англии. Удачи канонирам
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бавария погбецо, арсенал озильцо
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какое Монако опередил аснл?!
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очень надеюсь на вынос гейклуба со счетом 5-0, травмами оставшихся целых игроков аснла.
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не ссать, а обоссать соперника. грамотно отдать мяч и резко выходить на контраатаки забив хотя три гола. удачи
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Арсенал ничего поделать не сможет с баварцами, победа немцев в три мяча минимум) хотя хотелось бы наоборот)
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