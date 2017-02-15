Кэррик обсудит новый контракт после финала Кубка Лиги

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик обсудит свое будущее в клубе после финала Кубка Лиги против "Саутгемптона" 26 февраля.

В этом сезоне Кэррик доказал, что даже в 35 лет может приносить пользу команде. Майкл принял участие в 19 матчах с учетом всех соревнований, включая шесть выходов в старте в семи поединках рождественского периода.



Как стало известно Daily Mail, после матча на "Уэмбли" в конце февраля представители Кэррика проведут встречу с исполнительным директором "красных дьяволов" Эдом Вудвордом". Ожидается, что Майкл получит новый контракт на 12 месяцев.



Кроме того, грядущим летом Кэррик отметит 11 лет, как он перебрался на "Олд Траффорд" из "Тоттенхэма". В честь своего ветерана "Юнайтед" собирается организовать благодарственный матч — соперник "дьяволов" на этот поединок пока не определен, но таковым вполне может стать "Ньюкасл", которому Майкл отказал в юности.