Мане призвал "Ливерпуль" сильно завершить сезон

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уверен, что его команда преодолела кризис, и теперь призывает партнеров сильно завершить сезон.

Напомним, команда Юргена Клоппа провально начала 2017 год, одержав лишь одну победу в 10 матчах с учетом всех соревнований. Одной из главных причин этого спада назывался отъезд на Кубок Африки Мане.

Однако Садио уже вернулся, набрал прежнюю форму и своим дублем помог обыграть "Тоттенхэм" в минувшую субботу (2:0). Сенегалец, забивший 11 голов в этом сезоне, уверен, что теперь "красные" оправились после всех своих неудач.

"Пока слишком рано говорить, как все сложится, но теперь уверенность вернулась к команде. Наша команда обладает замечательными качествами. Что было, то было, мы не можем это изменить, но у нас есть мотивация, чтобы продолжать становиться лучше и выжать максимум из остатка сезона".

"Такого рода моменты случаются по ходу сезона. У нас были три-четыре сложных недели, но теперь мы это преодолели. Нам требовалась реакция, и мы отреагировали".

"Мы должны двигаться матч за матчем, стараясь побеждать в каждом из них в остатке сезона. У нас есть время на восстановление и на тренировки, поэтому мы должны использовать это", — цитирует Мане Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2017 12:00

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  1. abracadabra55 15.02.2017 12:40 # abracadabra55
    13 из 13 и первое место

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  2. chev11 15.02.2017 12:27 # chev11
    ага, в двадцатке лучших

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  3. selfish 15.02.2017 12:15 # selfish
    чемпионы, без вариантов

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  4. infamous 15.02.2017 12:13 # infamous
    еще один небольшой спад будет (проиграют дома Кристал Пэласу)и дальше будет подъем

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  5. melwood-lfc 15.02.2017 12:07 # melwood-lfc
    закончим на 2 месте

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