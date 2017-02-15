Мане призвал "Ливерпуль" сильно завершить сезон
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уверен, что его команда преодолела кризис, и теперь призывает партнеров сильно завершить сезон.
Напомним, команда Юргена Клоппа провально начала 2017 год, одержав лишь одну победу в 10 матчах с учетом всех соревнований. Одной из главных причин этого спада назывался отъезд на Кубок Африки Мане.
Однако Садио уже вернулся, набрал прежнюю форму и своим дублем помог обыграть "Тоттенхэм" в минувшую субботу (2:0). Сенегалец, забивший 11 голов в этом сезоне, уверен, что теперь "красные" оправились после всех своих неудач.
"Пока слишком рано говорить, как все сложится, но теперь уверенность вернулась к команде. Наша команда обладает замечательными качествами. Что было, то было, мы не можем это изменить, но у нас есть мотивация, чтобы продолжать становиться лучше и выжать максимум из остатка сезона".
"Такого рода моменты случаются по ходу сезона. У нас были три-четыре сложных недели, но теперь мы это преодолели. Нам требовалась реакция, и мы отреагировали".
"Мы должны двигаться матч за матчем, стараясь побеждать в каждом из них в остатке сезона. У нас есть время на восстановление и на тренировки, поэтому мы должны использовать это", — цитирует Мане Sky Sports.
15.02.2017 12:00
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