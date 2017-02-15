Нойер: "Гвардиола не звонил мне"
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сомневается, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет воссоединиться с ним в Премьер-Лиге.
Провалы Клаудио Браво на ленточке ворот "горожан" привели к предположению, что Гвардиола может выцепить Нойера из своего бывшего клуба, предложив тому роль вратаря, начинающего атаки.
Однако Мануэль сомневается, что вообще нужен Пепу в Англии. По словам Нойера, у Гвардиола есть его номер телефона, но он счастлив в Мюнхене и настроен остаться в "Баварии".
"Мы не контактировали с Пепом, хотя мой номер телефона у него есть. Как вы знаете, я счастлив в "Баварии" и совсем недавно продлил контракт. Мне приятно, что появляются подобные слухи, но Гвардиола не звонил мне", - цитирует Нойера Goal.
15.02.2017 11:00
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выцепить...
Нойер девушка легкого поведения?
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ути((
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