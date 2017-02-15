Венгер верит, что "Арсеналу" по силам пройти "Баварию"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер убежден, что его команда имеет реальные шансы пройти "Баварию" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на завоевание первого места в своей группе, "канонирам", шесть лет подряд выбывающим из Лиги Чемпионов в первом же раунде плей-офф, вновь достался суровый жребий.



Венгер осознает, испытание какого масштаба предстоит его команде, но все равно верит, что "канонирам" по силам справиться с безоговорочным лидером Бундеслиги.



"В лице "Баварии" мы играем против команды, перед которой каждый год стоит одна и та же задача — выиграть Лигу Чемпионов. Если вы посмотрите на их статистику, то они практически всегда добираются до полуфинала. Так что это огромное испытание для нас, но нам оно по зубам".



"У нас есть преимущество, ведь ответный матч мы играем дома. Но в то же время мы знаем, что каждая минута завтрашнего матча будет иметь большое влияние на наши шансы выбить их из турнира дома".



"Мы хотим играть в привлекательный и эффективный футбол, и лично я не думаю, это это плохая цель. Таким образом мы прошли групповой этап, не проиграв ни одного матча".



"Давайте сосредоточимся на том, что мы хотим делать, не сильно отвлекаясь на то, что говорят и думают люди. На самом деле все зависит от нашей игры", — цитирует Венгера The Guardian.