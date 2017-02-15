Гризманн сомневается, что окажется в Премьер-Лиге

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сомневается, что переедет в Премьер-Лигу, предпочитая остаться в Испании.

На прошлой неделе с новой силой вспыхнули слухи о переходе Гризманна в "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона. Для самого француза эта информация стала сюрпризом – он сомневается, что вообще когда-либо появится в Премьер-Лиге.



"Когда я выступал за "Реал Сосьедад", я почувствовал, что момент для смены клуба пришел. Сейчас у меня нет такого ощущения. Да, никто не знает, как завершится сезон, и, возможно, летом я снова задамся этим вопросом. Но в данный момент это неактуально".



"Иногда я спрашиваю себя, куда бы я мог отправиться. В Испании есть "Барселона" и "Реал", но у первых играют Неймар, Суарес и Месси, а ко вторым нельзя переходить, поскольку они главные соперники "Атлетико". Думаю, между клубами даже действует договор – не продавать игроков друг другу".



"Бундеслига меня не привлекает, Франция тоже, остается только Англия, но насчет нее у меня большие сомнения. Там постоянно идут дожди и плохая погода, а мне нужно чувствовать себя счастливым за пределами поля", - цитирует Гризманна ESPN.