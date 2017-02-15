Усейн Болт хочет достичь уровня Уэйна Руни

Уэйн Руни и Усейн Болт Усейн Болт в очередной раз заявил о своих амбициях стать профессиональным футболистом. Спринтер из Ямайки намерен достичь уровня капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

В этом году 30-летний Болт, большой фанат "Юнайтед", завершает карьеру легкоатлета. Однако Усейн уже знает, чем он займется дальше, договорившись о недельном просмотре в дортмундской "Боруссии". Король спринтерской дистанции последней декады твердо настроен стать футболистом.

"Есть так много вещей, которые я хочу сделать. Не имею представления, с чего мне начать, но я бы совершенно точно хотел просто отдохнуть".

"Я всегда хотел попробовать играть в футбол, и это моя предельная цель, поэтому посмотрим. Я получу свой шанс в Дортмунде, и это хорошо. Думаю, я проведу там неделю, просто потренируюсь и почувствую, каково это".

"Многие люди говорили мне, что в футбол можно попасть разными способами, поэтому посмотрим, пока я не уверен".

"На любом уровне я просто хочу быть как можно лучше. Я постоянно играю в футбол с друзьями и, думаю, делаю это неплохо. Если я буду тренироваться и приложу определенные усилия, думаю, я могу стать весьма хорош".

"Я не собираюсь говорить, что я стану лучшим футболистом в мире, но я смогу достичь хорошего уровня — например, уровня Уэйна Руни. Понимаете, что я имею ввиду?" — цитирует Болта Goal.


Метки Болт, Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. outsider 15.02.2017 08:52 # outsider
    Нет, блин, не понимаю, что ты имеешь ввиду... Что за хрень несет этот парень?

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  2. alexminck 15.02.2017 08:47 # alexminck
    Болт конечно великий атлет
    но одновременно такой тупой и примитивный нигга

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  3. desower 15.02.2017 08:31 # desower
    О да, уровень Руни - получить 300К в неделю и потихоньку сесть в запас.

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  4. redwhitegun 15.02.2017 08:13 # redwhitegun
    Понимаем конечно, Руни - гавно...

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  5. ray-black 15.02.2017 08:10 # ray-black
    Поздновато что то решил "науку двигать". Лет 20 назад надо было решение принимать.)

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  6. arsaman-14 15.02.2017 08:06 # arsaman-14
    Мечтать не вредно.
    Кроме скорости, думаю у него нет навыков профи. в ЧШ его)))

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