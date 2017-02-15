Усейн Болт хочет достичь уровня Уэйна Руни

Усейн Болт в очередной раз заявил о своих амбициях стать профессиональным футболистом. Спринтер из Ямайки намерен достичь уровня капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

В этом году 30-летний Болт, большой фанат "Юнайтед", завершает карьеру легкоатлета. Однако Усейн уже знает, чем он займется дальше, договорившись о недельном просмотре в дортмундской "Боруссии". Король спринтерской дистанции последней декады твердо настроен стать футболистом.



"Есть так много вещей, которые я хочу сделать. Не имею представления, с чего мне начать, но я бы совершенно точно хотел просто отдохнуть".



"Я всегда хотел попробовать играть в футбол, и это моя предельная цель, поэтому посмотрим. Я получу свой шанс в Дортмунде, и это хорошо. Думаю, я проведу там неделю, просто потренируюсь и почувствую, каково это".



"Многие люди говорили мне, что в футбол можно попасть разными способами, поэтому посмотрим, пока я не уверен".



"На любом уровне я просто хочу быть как можно лучше. Я постоянно играю в футбол с друзьями и, думаю, делаю это неплохо. Если я буду тренироваться и приложу определенные усилия, думаю, я могу стать весьма хорош".



"Я не собираюсь говорить, что я стану лучшим футболистом в мире, но я смогу достичь хорошего уровня — например, уровня Уэйна Руни. Понимаете, что я имею ввиду?" — цитирует Болта Goal.