Премьер-Лиге более не грозит потеря одной путевки в Лигу Чемпионов

Угроза лишиться одной из четырех путевок в Лигу Чемпионов окончательно миновала для Премьер-Лиги.

Как известно, нынешняя модель, которая сохранится до конца сезона 2017/18, наделяет четырьмя путевками в Лигу Чемпионов каждую из трех лучших национальных Ассоциаций в Европе. В данный момент таковыми являются Испания, Германия и как раз Англия.



Неубедительные результаты английских клубов в еврокубках в последние годы заставили всерьез говорить о том, что Италия может обойти Англию в рейтинге национальных Ассоциаций УЕФА и, тем самым, отобрать одну из путевок англичан в Лигу Чемпионов.



Этот риск существовал еще в прошлом сезоне, однако ни один из итальянских клубов не добрался до четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. Благодаря этому Англия сохранила превосходство над Италией, пускай это превосходство выражалось всего 1.952 баллами на момент начала этой кампании. К данному моменту оно только возросло.



Однако недавно УЕФА объявила об изменении системы подсчета коэффициентов. Начиная с сезона 2018/19, по четыре путевки в Лигу Чемпионов будет доставаться уже не трем лучшим национальным Ассоциациям, а четырем.



Кроме того, эти 16 клубов будут автоматически попадать в групповой этап Лиги Чемпионов, тогда как сейчас четвертый клуб из Премьер-Лиги сперва вынужден играть в раунде плей-офф квалификации.



Таким образом, заочное соперничество Англии и Италии в рейтинге более не имеет смысла, тогда как пятая Франция находится на почтительном расстоянии, чтобы представлять угрозу для четырех лучших Ассоциаций.



