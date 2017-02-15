Пять кандидатов на замену Венгеру

Сезон вступает в решающую стадию, "Арсенал" снова теряет шансы на чемпионство уже в феврале, а скоро может продлить свой День сурка и в Лиге Чемпионов. Арсен Венгер пока не подписал новый контракт и, возможно, не подпишет его совсем. Самое время искать замену великому французу, и у нас есть пять вариантов для "Арсенала" — ожидаемый, преемственный, рискованный, фантастический и сумасшедший.





Ожидаемый: Массимилиано Аллегри ("Ювентус")



По всем котировкам букмекеров именно Массимо Аллегри проходит главным фаворитом на замену Венгеру — в 1xbet на него дают коэффициент 4.5, на Томаса Тухеля — 5.0, Эдди Хау — 6.0, Диего Симеоне — 26.0, Патрика Виейра и Рафаэля Бенитеса — 13.0.



В Премьер-Лиге сейчас мода на итальянских тренеров — Клаудио Раньери выиграл минувший чемпионат, Антонио Конте стремится победить в нынешнем. Так почему бы не сделать ставку на Аллегри, неплохо проявившего себя в "Ювентусе"? У Аллегри сейчас не лучшие отношения с игроками в Турине, потому долго он там не задержится ,и вариант с "Арсеналом" для него был бы отличным продолжением карьеры, но подойдет ли Макс "канонирам"?



Аллегри заменил самого Конте и на основе проведенной им работы смог создать коллектив, который добрался до финала Лиги Чемпионов. В "Милане" у Аллегри не получилось именно потому, что там нужно было работать в условиях полного бардака, но "Ювентус" нуждался лишь в корректировке курса и стиля, и Аллегри отлично справился с этой задачей. Он неплохой тактик, достаточно дипломатичный человек и обладает достаточной коллекцией трофеев в Италии, чтобы стать авторитетом для игроков "Арсенала".



Против назначения Аллегри может быть лишь то, что итальянский тренер. Это в любом случае ставка на оборону, вероятный переход на игру в три защитника, и для болельщиков "Арсенала", привыкших к остро атакующей игре их команды это будет чем-то новым и, возможно, неприятным. С другой стороны — изголодавшиеся по трофеям фаны "канониров" как раз и требуют перемен и готовы терпеть многое, лишь бы команда снова начала пополнять коллекцию трофеев и бороться за победу в Премьер-Лиге.



Возможные покупки: Леонардо Бонуччи, Клаудио Маркизио, Альваро Мората



Преемственный: Люсьен Фавр ("Ницца)



Если руководство "Арсенала" решит сохранить французский вектор в трансферной политике и найти человека, больше всего похожего на Венгера, отличный кандидат — Люсьен Фавр, который, как и сам Арсен Венгер, немножко француз и немножко немец (Венгер — француз немецкого происхождения). Как практически любой швейцарец.



Люсьен Фавр лучше всего известен по работе с менхенгладбахской "Боруссией" — он смог поднять некогда великий клуб в Лигу Чемпионов, создав команду, которая играла в привлекательном стиле, используя при этом прессинг и поддерживая высокую интенсивность игры, что свойственно всем лучшим немецким командам последних лет. В Гладбахе Фавр работал с нынешним опорником "Арсенала" Гранитом Джакой и знает, как использовать его лучшие качества.



Сейчас у Фавра отлично получается в "Ницце" развивать успех Клода Пюэля — еще одного кандидата на место в "Арсенале", если хочется сохранить преемственность. Фавр мог бы забрать с собой ряд молодых французских игроков, которые на виду в "Ницце" — Маланга Сарра, Вайлана Сипирена, Жана Сера.



"Ницца", конечно, сделает все, что в ее силах, чтобы сохранить Фавра, но самому Люсьену стоит посмотреть на то, что бывает с маленькими клубами, внезапно пробившими потолок собственных желаний на примере "Лестера" и Клаудио Раньери. Возможно, уйти на пике славы в топ-клуб было бы лучшим вариантом для Клаудио, и ранее он мог бы стать первым кандидатом на роль менеджера "Арсенала", но сейчас его репутация снова скатилась к нулю.



Возможные подписания: Маланг Сарр, Вайлан Сиприен, Тьему Бакайоко



Рискованный: Марку Силва ("Халл")



Есть несколько менеджеров, чьи акции в последнее время растут, и среди них — Марку Силва, отлично проявивший себя в первый месяц работы в "Халле". Он уже сумел превратить безнадежного аутсайдера Премьер-Лиги в команду, которая может зацепиться за место в элите, хоть и потерял двух лидеров — Снодграсса и Ливермора, получив вместо них толпу "сбитых летчиков", взятых на скорую руку.



Мало кто слышал о португальце до его назначения, но сейчас он на слуху, и хоть в последнем туре его "Халл" и проиграл на "Эмирейтс", но, во-первых, смотрелся неплохо, а во-вторых, проиграть после гола, который нельзя было засчитывать — немного обидно. Силва уже обыгрывал Венгера в Лиге Чемпионов, когда был главным тренером "Олимпиакоса", он полон свежих идей, куража и смелости, чего в последнее время не было у мсье Арсена.

Что интересно — у Силвы есть опыт работы в топ-клубе, хоть и греческого разлива — его "Олимпиакос" установил рекорд XXI века по количеству побед кряду в европейских чемпионатах (17), но самому Силве было скучно собирать греческие трофеи, и потому он ждал шанса проявить себя в Премьер-Лиге. Силва уже зарекомендовал себя как отличный мотиватор, мудрый тактик и специалист, не боящийся предпринимать рискованные шаги. Впрочем, рискованным этот шаг будет и для "Арсенала", так как Силва — клиент Жорже Мендеша, у которого уже есть свой человек в английском топ-клубе.



Возможные приобретения: Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Руи Патрисиу



Фантастический: Хорхе Сампаоли ("Севилья")



Многими Хорхе Сампаоли воспринимается как идеальный кандидат для замены Луиса Энрике в "Барселоне", но испанец будет сражаться за свое место в родной команде, и потому аргентинец вполне может возникнуть и на "Эмирейтс", если руководству "Арсенала" удастся его уговорить.



Бывший менеджер сборной Чили проделал феноменальную работу в "Севилье", поставив команде игру с высоким прессингом, и его неординарные тактические идеи могли бы стать фишкой "Арсенала", которая позволила бы совершить прорыв. Он вернул к жизни Самира Насри, бывшего игрока "Арсенала", превратил в игрока топ-уровня Стивена Нзонзи, а кроме того — ранее работал в сборной Чили с Алексисом Санчесом и мог бы поспособствовать переходу в Лондон Артуро Видаля.



Способность Сампаоли получить максимальную отдачу от вверенных ему игроков, очень важна для "Арсенала" как для команды, в которой есть талантливые игроки, но нет стабильности и результата. Его схема в сборной Чили с двумя латералями могла бы подойти для Эктора Беллерина, который является идеальным игроком для того, чтобы закрывать весь фланг.



"Севилья" занимает третье место в Ла Лиге и имеет больше шансов удачно выступить в Лиге Чемпионов, чем "Арсенал", но для Сампаоли возможность поработать в Премьер-Лиге была бы новым вызовом и более интересным вариантом, чем "Барселона", где строить что-то принципиально новое не дадут достаточно строгие тактически ограничения.



Возможные приобретения: Стивен Нзонзи, Самир Насри, Артуро Видаль



Сумасшедший: Диего Симеоне ("Атлетико")



Диего Симеоне нуждается в новом вызове, и хоть он и продлил контракт с "Атлетико" до 2018 года, все же теоретически этим летом с аргентинцем можно было бы договориться, так как сменить место работы, в принципе, он согласен, и руководство "матрасников" понимает, что момент расставания настанет рано или поздно. Этот сезон показывает, что нуждается в чем-то новом не только тренер, но и команда.



Почему же мы считаем этот вариант сумасшедшим для "Арсенала"? Все дело в темпераменте Диего Симеоне и его специфической философии футбола, где для победы хороши все способы. Симеоне сам немножко "Эль Локо" и требует того же от своей команды — кусаться, выгрызать каждый мяч, если надо — симулировать и подставлять соперника. Не зря Диего Коста раскрылся именно в "Атлетико" Симеоне — сам Диего был на поле именно таким, спросите у Бекхэма.



Симеоне — прагматик до мозга костей, и его "Атлетико" — это не та команда, футбол которой способен вызвать охи и ахи у эстетов. Готовы ли посетители "Эмирейтс" заключить сделку с таким футбольным дьяволом ради того, чтобы побеждать? Сейчас-то они согласны на все, но что запоют потом, когда вдруг победы придут не сразу, но команда превратится в банду отчаянных головорезов? В принципе, в истории "Арсенала" уже был успешный прагматичный тренер Джордж Грэм, но он — персона противоречивая в среде болельщиков "канониров".



Позитив от приглашения Симеоне может быть в том, что у него есть шансы заманить в Северный Лондон Антуана Гризманна, но там придется в любом случае выдержать жесткую конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед". А так-то Диего видится идеальным вариантом для нескольких итальянских клубов — "Интера", "Лацио", с которыми он обещал поработать в будущем, ну и, наверное — "Ювентуса", где может заменить Аллегри.



Возможные приобретения: Ян Облак, Антуан Гризманн, Коке



