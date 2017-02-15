Венгер подтвердил, что Оспина сыграет с "Баварией"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что именно Давид Оспина займет место в воротах команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Во вторник утром сразу несколько английских изданий сообщили, что игроки "Арсенала" с большим удивлением отнеслись к намерению Венгера оставить опытнейшего Петра Чеха вне стартового состава на предстоящий матч в Мюнхене.



Прибыв в Германию, Арсен подтвердил, что в среду вечером действительно доверится колумбийцу Оспине, как и во всех шести матчах группового этапа.



"Мне нечего добавить. Это будет Оспина, потому что он заслужил это уровнем своей игры. Раз мы сегодня находимся здесь, то это потому, что мы выиграли свою группу".



"Если вы хорошо проанализируете его игру в каждом матче, то увидите, что мы здесь во многом благодаря его отличной игре", — цитирует Венгера The Independent.



Что касается Месута Озила, переживающего очевидный спад в последние недели, то Венгер отказался подтвердить появление немецкого плеймейкера с первых минут.



"Послушайте, это не лучший момент, чтобы оглашать стартовый состав. Я определюсь с составом завтра утром. Я не сомневаюсь в высокой концентрации Озила на том, чтобы хорошо сыграть завтра", — добавил Венгер.