Каррагер: "Тоттенхэм" может запомниться командой неудачников"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер опасается, что молодое поколение игроков "Тоттенхэма" останется в памяти командой, которая впустую растратила свой потенциал.

После субботнего поражения от "Ливерпуля" (2:0) главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино признал, что его команда выбыла из борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги. В прошлом сезоне это произошло лишь за несколько недель до финиша.



Каррагер опасается, что молодое поколение игроков "Тоттенхэма" останется в памяти командой, которая впустую потратила свои лучшие годы и ничего не добилась.



"Они не могут остаться в памяти командой, которая ничего не выиграла. Это слишком часто происходило с "Тоттенхэмом", а симптом их проблем вскрывается в больших матчах. Если это не поменять, команда превратится во второй "Лидс".



"Мы все любим вспоминать, какую фантастическую игру показывал "Лидс", как они доходили до полуфинала Лиги Чемпионов, но что с того? Они так ничего и не выиграли", - сообщил Каррагер Sky Sports.