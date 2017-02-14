FA обвинила "Халл" в потере контроля над игроками
FA обвинила "Халл" в потере контроля над своими игроками во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала".
По ходу матча на "Эмирейтс", выигранного "канонирами" со счетом 2:0, было несколько инцидентов, в которых гостевая команда могли почувствовать несправедливость со стороны рефери Марка Клаттенбурга — включая гол рукой Алексиса Санчеса.
Однако внимание Ассоциации привлек лишь инцидент на 55-й минуте, когда "тигры" буквально атаковали Клаттенбурга, показавшего только желтую карточку Кирану Гиббсу за нарушение на Лазаре Марковиче — гости настаивали, что это был фол последней надежды, и требовали удалить защитника "Арсенала".
Теперь у "Халла" есть время до вечера пятницы, чтобы ответить на эти обвинения. Как это обычно бывает в подобного рода случаях, клубу с "Кей-Си" грозит денежный штраф.
14.02.2017 21:00
Просмотров: 728
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну так конечно, почти в каждом матче из-за ошибок судьи покерята получают кучу очков.
Отнять эти все фри очки и сидели бы щас на своем седьмом месте.
(ответить)
Мы засчитаем вам гол рукой. Не согласны? Вот вам штраф.
(ответить)
предсказуемо
(ответить)
Клаттенбурга уволить,а Халлу добавить 20 очков тогда справедливость восторжествует,а так FA долбанутые бюрократы
(ответить)
я конечно не эксперт, но ведь явный фол, завалил толчком в спину, убегающего на свидание с вратарём Марковича. Чем провинился Халл ?
Особенно учитывая самопризнание Марком после перерыва, своей ошибки с первым голом ?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий