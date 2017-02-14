FA обвинила "Халл" в потере контроля над игроками

FA обвинила "Халл" в потере контроля над своими игроками во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

По ходу матча на "Эмирейтс", выигранного "канонирами" со счетом 2:0, было несколько инцидентов, в которых гостевая команда могли почувствовать несправедливость со стороны рефери Марка Клаттенбурга — включая гол рукой Алексиса Санчеса.



Однако внимание Ассоциации привлек лишь инцидент на 55-й минуте, когда "тигры" буквально атаковали Клаттенбурга, показавшего только желтую карточку Кирану Гиббсу за нарушение на Лазаре Марковиче — гости настаивали, что это был фол последней надежды, и требовали удалить защитника "Арсенала".



Теперь у "Халла" есть время до вечера пятницы, чтобы ответить на эти обвинения. Как это обычно бывает в подобного рода случаях, клубу с "Кей-Си" грозит денежный штраф.