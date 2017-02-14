FA обвинила "Халл" в потере контроля над игроками

Марк Клаттенбург и игроки Халла FA обвинила "Халл" в потере контроля над своими игроками во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

По ходу матча на "Эмирейтс", выигранного "канонирами" со счетом 2:0, было несколько инцидентов, в которых гостевая команда могли почувствовать несправедливость со стороны рефери Марка Клаттенбурга — включая гол рукой Алексиса Санчеса.

Однако внимание Ассоциации привлек лишь инцидент на 55-й минуте, когда "тигры" буквально атаковали Клаттенбурга, показавшего только желтую карточку Кирану Гиббсу за нарушение на Лазаре Марковиче — гости настаивали, что это был фол последней надежды, и требовали удалить защитника "Арсенала".

Теперь у "Халла" есть время до вечера пятницы, чтобы ответить на эти обвинения. Как это обычно бывает в подобного рода случаях, клубу с "Кей-Си" грозит денежный штраф.


Метки FA, Арсенал, Клаттенбург, Премьер-Лига, рефери, Халл

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 14.02.2017 21:43 # fanstevengerrard
    Ну так конечно, почти в каждом матче из-за ошибок судьи покерята получают кучу очков.
    Отнять эти все фри очки и сидели бы щас на своем седьмом месте.

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  2. dragonishka 14.02.2017 21:31 # dragonishka
    Мы засчитаем вам гол рукой. Не согласны? Вот вам штраф.

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  3. dimon70 14.02.2017 21:29 # dimon70
    предсказуемо

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  4. martingor 14.02.2017 21:20 # martingor
    Клаттенбурга уволить,а Халлу добавить 20 очков тогда справедливость восторжествует,а так FA долбанутые бюрократы

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  5. premierleague 14.02.2017 21:10 # premierleague
    я конечно не эксперт, но ведь явный фол, завалил толчком в спину, убегающего на свидание с вратарём Марковича. Чем провинился Халл ?
    Особенно учитывая самопризнание Марком после перерыва, своей ошибки с первым голом ?

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