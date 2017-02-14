Пеллегрини: "Надеюсь, теперь Гвардиола больше ценит мою работу"
Бывший наставник "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини верит, что проблемы последних месяцев заставили Хосепа Гвардиолу лучше ценить проделанную предшественником испанца работу.
Гвардиола, выигравший 21 трофей за семь лет работы с "Барселоной" и "Баварией", впечатляющим образом начал свою английскую карьеру, однако победная серия достаточно быстро прервалась, и для "горожан" начался затяжной период стабильности.
Со столь нестабильной игрой "горожане" не могут реально рассчитывать на титул и в остатке сезона должны сосредоточиться на завоевании места в топ-4. Пеллегрини надеется, что теперь Гвардиола сможет по достоинству оценить его собственные достижения с "Сити" — титул Премьер-Лиги и два Кубка Лиги в течение трех лет.
"Думаю, теперь он немного больше ценит мою работу за эти три года. Он убедился, что выиграть Премьер-Лигу непросто".
"Возможно, многие думали, что после назначения Пепа они выиграют лигу с 15 очками преимущества над ближайшим преследователем, но нет, в Англии так не бывает", — сообщил Пеллегрини Marca.
14.02.2017 20:00
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Ждём следующее вью от Манчини
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Ману был топ
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Хорош инженер.
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