Пеллегрини: "Надеюсь, теперь Гвардиола больше ценит мою работу"

Мануэль Пеллегрини и Хосеп Гвардиола Бывший наставник "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини верит, что проблемы последних месяцев заставили Хосепа Гвардиолу лучше ценить проделанную предшественником испанца работу.

Гвардиола, выигравший 21 трофей за семь лет работы с "Барселоной" и "Баварией", впечатляющим образом начал свою английскую карьеру, однако победная серия достаточно быстро прервалась, и для "горожан" начался затяжной период стабильности.

Со столь нестабильной игрой "горожане" не могут реально рассчитывать на титул и в остатке сезона должны сосредоточиться на завоевании места в топ-4. Пеллегрини надеется, что теперь Гвардиола сможет по достоинству оценить его собственные достижения с "Сити" — титул Премьер-Лиги и два Кубка Лиги в течение трех лет.

"Думаю, теперь он немного больше ценит мою работу за эти три года. Он убедился, что выиграть Премьер-Лигу непросто".

"Возможно, многие думали, что после назначения Пепа они выиграют лигу с 15 очками преимущества над ближайшим преследователем, но нет, в Англии так не бывает", — сообщил Пеллегрини Marca.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. thfc228 14.02.2017 21:50 # thfc228
    Ждём следующее вью от Манчини

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  2. j-silver 14.02.2017 21:04 # j-silver
    Ману был топ

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  3. kanoniru-poker 14.02.2017 20:09 # kanoniru-poker
    Хорош инженер.

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