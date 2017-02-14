Клаттенбург может оставить работу в Премьер-Лиге

Марк Клаттенбург Премьер-Лига может лишиться своего самого успешного рефери Марка Клаттенбурга, которым активно интересуются в Китае, Азии и Соединенных Штатах.

Напомним, прошлый календарный год стал настоящим триумфом Клаттенбурга, которому довелось поработать на финалах Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016.

Однако этот сезон складывается для Марка не так гладко — его регулярно критикуют, и зачастую эта критика оправдана. Например, в минувший уикенд Клаттенбург засчитал гол рукой нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в ворота "Халла".

Как сообщает Daily Mail, уйти от критики 41-летний Клаттенбург может, согласившись на один из заманчивых вариантов из-за рубежа. Марк уже имеет на руках предложение из Америки, а также вызывает повышенной интерес из Китая и Азии.

По информации издания, Клаттенбург открыт к идее поработать за пределами Европы и может оставить работу в Премьер-Лиге уже в этом году.

Одним из главных факторов, сдерживающих Клаттенбурга, является то обстоятельство, что Марк — единственный английский рефери в шорт-листе для обслуживания матчей Чемпионата Мира 2018 года. Отъезд за рубеж лишит уроженца Дарема возможности поработать на турнире в России.


Метки Клаттенбург, рефери

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. dimon70 14.02.2017 19:54 # dimon70
    звезду словил Клатт,через свисток зарю не видит

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  2. j-silver 14.02.2017 19:51 # j-silver
    только скаму подсуживать и может

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  3. gwelddwyr 14.02.2017 19:45 # gwelddwyr
    Оливер в разы профессиональнее Клаттенбурга.

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  4. chelseawork 14.02.2017 19:36 # chelseawork
    Ну нахуй рашку вали в китай

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  5. infamous 14.02.2017 19:30 # infamous
    Я не понял с какого он уже стал успешным? Один из худших. Там где фигурирует его имя, речь только о плохом судействе. Вдруг из ниоткуда сделал себе имя самого лучшего, думаю тут не обошлось без знакомства

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  6. sausage 14.02.2017 19:26 # sausage
    Последний из могикан. Позёр, нарцисс, но принципиальный и профессионал своего дела. Не зря он только один из Англичан котируется сейчас в мире. Остальные - пидарасы, продажные или слепые слоупоки.

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  7. blackdreamer 14.02.2017 19:22 # blackdreamer
    устал уже просто хапать бабло от щелсей и мю
    скоро могут прикрыть лавочку
    пора валить

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  8. chelsea-69 14.02.2017 19:10 # chelsea-69
    Бурлеск его ждет

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  9. ssa 14.02.2017 19:03 # ssa
    Судья продажная, козел ты! © Кадыров

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