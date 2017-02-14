Клаттенбург может оставить работу в Премьер-Лиге
Премьер-Лига может лишиться своего самого успешного рефери Марка Клаттенбурга, которым активно интересуются в Китае, Азии и Соединенных Штатах.
Напомним, прошлый календарный год стал настоящим триумфом Клаттенбурга, которому довелось поработать на финалах Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016.
Однако этот сезон складывается для Марка не так гладко — его регулярно критикуют, и зачастую эта критика оправдана. Например, в минувший уикенд Клаттенбург засчитал гол рукой нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в ворота "Халла".
Как сообщает Daily Mail, уйти от критики 41-летний Клаттенбург может, согласившись на один из заманчивых вариантов из-за рубежа. Марк уже имеет на руках предложение из Америки, а также вызывает повышенной интерес из Китая и Азии.
По информации издания, Клаттенбург открыт к идее поработать за пределами Европы и может оставить работу в Премьер-Лиге уже в этом году.
Одним из главных факторов, сдерживающих Клаттенбурга, является то обстоятельство, что Марк — единственный английский рефери в шорт-листе для обслуживания матчей Чемпионата Мира 2018 года. Отъезд за рубеж лишит уроженца Дарема возможности поработать на турнире в России.
14.02.2017 19:00
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звезду словил Клатт,через свисток зарю не видит
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только скаму подсуживать и может
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Оливер в разы профессиональнее Клаттенбурга.
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Ну нахуй рашку вали в китай
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Я не понял с какого он уже стал успешным? Один из худших. Там где фигурирует его имя, речь только о плохом судействе. Вдруг из ниоткуда сделал себе имя самого лучшего, думаю тут не обошлось без знакомства
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Последний из могикан. Позёр, нарцисс, но принципиальный и профессионал своего дела. Не зря он только один из Англичан котируется сейчас в мире. Остальные - пидарасы, продажные или слепые слоупоки.
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устал уже просто хапать бабло от щелсей и мю
скоро могут прикрыть лавочку
пора валить
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Бурлеск его ждет
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Судья продажная, козел ты! © Кадыров
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