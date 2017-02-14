Клаттенбург может оставить работу в Премьер-Лиге

Премьер-Лига может лишиться своего самого успешного рефери Марка Клаттенбурга, которым активно интересуются в Китае, Азии и Соединенных Штатах.

Напомним, прошлый календарный год стал настоящим триумфом Клаттенбурга, которому довелось поработать на финалах Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016.



Однако этот сезон складывается для Марка не так гладко — его регулярно критикуют, и зачастую эта критика оправдана. Например, в минувший уикенд Клаттенбург засчитал гол рукой нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в ворота "Халла".



Как сообщает Daily Mail, уйти от критики 41-летний Клаттенбург может, согласившись на один из заманчивых вариантов из-за рубежа. Марк уже имеет на руках предложение из Америки, а также вызывает повышенной интерес из Китая и Азии.



По информации издания, Клаттенбург открыт к идее поработать за пределами Европы и может оставить работу в Премьер-Лиге уже в этом году.



Одним из главных факторов, сдерживающих Клаттенбурга, является то обстоятельство, что Марк — единственный английский рефери в шорт-листе для обслуживания матчей Чемпионата Мира 2018 года. Отъезд за рубеж лишит уроженца Дарема возможности поработать на турнире в России.