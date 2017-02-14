Жезус рискует пропустить остаток сезона

"Манчестер Сити" опасается, что нападающий Габриэль Жезус пропустит остаток сезона из-за травмы ноги.

Напомним, что это повреждение Жезус получил в гостевом поединке против "Борнмута" накануне вечером. Бразильскому новичку "горожан" пришлось покинуть поле еще в первом тайме, уступив место Серхио Агуэро.



Сразу после победы 0:2 главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола выразил надежду, что 19-летний нападающий избежал серьезной травмы и в скором времени вернется в состав. Однако даже молитвы испанского рулевого "горожан" не возымели действия, сообщает Daily Mail.



По информации источника, во вторник утром Габриэль прошел углубленное обследование у специалистов, которое показало у игрока перелом плюсневой кости. Если сбудутся самые худшие опасения медицинского штаба клуба, Жезуса пропустит три месяца и уже не сыграет в текущем сезоне.