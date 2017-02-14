Жезус рискует пропустить остаток сезона
"Манчестер Сити" опасается, что нападающий Габриэль Жезус пропустит остаток сезона из-за травмы ноги.
Напомним, что это повреждение Жезус получил в гостевом поединке против "Борнмута" накануне вечером. Бразильскому новичку "горожан" пришлось покинуть поле еще в первом тайме, уступив место Серхио Агуэро.
Сразу после победы 0:2 главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола выразил надежду, что 19-летний нападающий избежал серьезной травмы и в скором времени вернется в состав. Однако даже молитвы испанского рулевого "горожан" не возымели действия, сообщает Daily Mail.
По информации источника, во вторник утром Габриэль прошел углубленное обследование у специалистов, которое показало у игрока перелом плюсневой кости. Если сбудутся самые худшие опасения медицинского штаба клуба, Жезуса пропустит три месяца и уже не сыграет в текущем сезоне.
14.02.2017 18:00
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Последние комментарии:
думал что в рай попал...это англия дружок
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кун понял что его на хую вертеле в мешковом клубе
типичная политика клуба мешка - как щелсей или скамцо
не истории ( ладно мю пару чашек выкупил у судей при сафе алкаше ) ну а щелсей вообще понятно за какие бабки с чукотки абраша покупал тарелки
ну так вот о теме - все фанататы щелсей ебан_ые гавноеды которым я ссал в еб_ало , особенно та часть выб_лядоков которые стали глоирть за клуб когда пришол абраша и начал скупать всех подряд - и тут выбор болеть за клуб реал где звезды все !? или за новый клуб - тоже будет круто - вот в такой куче родился фанат гавна
собираем ветку работяги
увидел фана щелсей в ней - помазал ему ебло гавном
го го , да начнеться пожар
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пока они на 2 месте и это здорово для команды с таким тасованием состава в течение всего сезона. вот что будет в конце, это вопрос.
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Недолго музыка играла
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А потому что слишком много пиздежа было вокруг него. Компани, Харту, а теперь и Серхио ахуенные нашел замены Пеп, кек
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Агуэро будет играть не в полную мощь после недоверия лысого. а летом сменит клуб, чтобы все реформы мс с приходом пепа его не касались. он звезда и не будет терпеть, когда пеп поймет, нужен ему агуэро или нет.
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Агуэро должен воспользоваться таким подарком)...
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повезло с приобретением
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Да уж.... збс дозаявили в ЛЧ
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хорошо что не купили его, хрусталя
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Джизас Крайст!
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шанс для Агуэро!
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так ему и надо
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АПЛ и не таких бразилов нагибал.
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