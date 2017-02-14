Жезус рискует пропустить остаток сезона

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" опасается, что нападающий Габриэль Жезус пропустит остаток сезона из-за травмы ноги.

Напомним, что это повреждение Жезус получил в гостевом поединке против "Борнмута" накануне вечером. Бразильскому новичку "горожан" пришлось покинуть поле еще в первом тайме, уступив место Серхио Агуэро.

Сразу после победы 0:2 главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола выразил надежду, что 19-летний нападающий избежал серьезной травмы и в скором времени вернется в состав. Однако даже молитвы испанского рулевого "горожан" не возымели действия, сообщает Daily Mail.

По информации источника, во вторник утром Габриэль прошел углубленное обследование у специалистов, которое показало у игрока перелом плюсневой кости. Если сбудутся самые худшие опасения медицинского штаба клуба, Жезуса пропустит три месяца и уже не сыграет в текущем сезоне.



Метки Жезус, Манчестер Сити, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2015

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. irbis85 14.02.2017 19:53 # irbis85
    думал что в рай попал...это англия дружок

    (ответить)

  2. blackdreamer 14.02.2017 19:15 # blackdreamer
    кун понял что его на хую вертеле в мешковом клубе
    типичная политика клуба мешка - как щелсей или скамцо
    не истории ( ладно мю пару чашек выкупил у судей при сафе алкаше ) ну а щелсей вообще понятно за какие бабки с чукотки абраша покупал тарелки
    ну так вот о теме - все фанататы щелсей ебан_ые гавноеды которым я ссал в еб_ало , особенно та часть выб_лядоков которые стали глоирть за клуб когда пришол абраша и начал скупать всех подряд - и тут выбор болеть за клуб реал где звезды все !? или за новый клуб - тоже будет круто - вот в такой куче родился фанат гавна
    собираем ветку работяги
    увидел фана щелсей в ней - помазал ему ебло гавном
    го го , да начнеться пожар

    (ответить)

  3. stepalex 14.02.2017 19:14 # stepalex
    пока они на 2 месте и это здорово для команды с таким тасованием состава в течение всего сезона. вот что будет в конце, это вопрос.

    (ответить)

  4. puhovik-vengera 14.02.2017 19:11 # puhovik-vengera
    Недолго музыка играла

    (ответить)

  5. vyrentz 14.02.2017 18:59 # vyrentz
    А потому что слишком много пиздежа было вокруг него. Компани, Харту, а теперь и Серхио ахуенные нашел замены Пеп, кек

    (ответить)

  6. stepalex 14.02.2017 18:51 # stepalex
    Агуэро будет играть не в полную мощь после недоверия лысого. а летом сменит клуб, чтобы все реформы мс с приходом пепа его не касались. он звезда и не будет терпеть, когда пеп поймет, нужен ему агуэро или нет.

    (ответить)

  7. chelsealondon 14.02.2017 18:50 # chelsealondon
    Агуэро должен воспользоваться таким подарком)...

    (ответить)

  8. abracadabra55 14.02.2017 18:27 # abracadabra55
    повезло с приобретением

    (ответить)

  9. bes-ter 14.02.2017 18:22 # bes-ter
    Да уж.... збс дозаявили в ЛЧ

    (ответить)

  10. j-silver 14.02.2017 18:14 # j-silver
    хорошо что не купили его, хрусталя

    (ответить)

  11. pistolero-lfc 14.02.2017 18:05 # pistolero-lfc
    Джизас Крайст!

    (ответить)

  12. star69 14.02.2017 18:03 # star69
    шанс для Агуэро!

    (ответить)

  13. hazarchik 14.02.2017 18:02 # hazarchik
    так ему и надо

    (ответить)

  14. slip 14.02.2017 18:01 # slip
    АПЛ и не таких бразилов нагибал.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: