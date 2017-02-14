Дефо: "Мама хочет знать, когда я закончу с футболом"
Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо признался, что не планирует завершать карьеру, но его мама хочет знать, когда это, наконец, произойдет.
На днях 34-летний Дефо был признан лучшим игроком Северо-Востока Англии в 2016 году по версии журналистов. Джермейну удалось забить 20 мячей за "черных котов" и спасти команду от вылета в Чемпионшип.
По словам Дефо, он не собирается завершать богатую на события карьеру, однако его мама хочет, чтобы он, наконец, определился, когда повесит бутсы на гвоздь.
"Мама постоянно спрашивает меня: как долго ты собираешься играть или когда пойдешь на тренерские курсы? Если честно, я не знаю. Просто живу сегодняшним днем и наслаждаюсь футболом".
"Когда я спрашиваю Леса Фердинанда и Яна Райта, скучают ли они по футболу, они говорят, что им не хватает не только тренировок и официальных игр. Они скучают по тем временам, когда просто готовились к выходу на поле и находились в раздевалке с партнерами по команде".
"Я всегда говорил, что нужно играть так долго, насколько хватает сил. Я люблю футбол, и именно этим все объясняется", - приводит слова Дефо Sky Sports.
14.02.2017 17:00
Просмотров: 495
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот реально хороший защитник, жать так и не раскрылся
(ответить)
Нойлафер с фапла: "Мама хочет знать, когда я найду работу".
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий