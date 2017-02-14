Дефо: "Мама хочет знать, когда я закончу с футболом"

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо признался, что не планирует завершать карьеру, но его мама хочет знать, когда это, наконец, произойдет.

На днях 34-летний Дефо был признан лучшим игроком Северо-Востока Англии в 2016 году по версии журналистов. Джермейну удалось забить 20 мячей за "черных котов" и спасти команду от вылета в Чемпионшип.



По словам Дефо, он не собирается завершать богатую на события карьеру, однако его мама хочет, чтобы он, наконец, определился, когда повесит бутсы на гвоздь.



"Мама постоянно спрашивает меня: как долго ты собираешься играть или когда пойдешь на тренерские курсы? Если честно, я не знаю. Просто живу сегодняшним днем и наслаждаюсь футболом".



"Когда я спрашиваю Леса Фердинанда и Яна Райта, скучают ли они по футболу, они говорят, что им не хватает не только тренировок и официальных игр. Они скучают по тем временам, когда просто готовились к выходу на поле и находились в раздевалке с партнерами по команде".



"Я всегда говорил, что нужно играть так долго, насколько хватает сил. Я люблю футбол, и именно этим все объясняется", - приводит слова Дефо Sky Sports.