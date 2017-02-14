Флорентин Погба: "Поль сходит с ума, когда проигрывает"

Защитник "Сент-Этьена" Флорентин Погба рассказал, что его младший брат из "Манчестер Юнайтед" Поль ненавидит проигрывать.

В четверг вечером родные братья Погба будут по разную сторону баррикад — в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Сент-Этьен" пожалует на "Олд Траффорд".



В преддверии столь знаменательного матча — для своей команды и себя лично — Флорентин рассказал о некоторых особенностях характера самого дорого футболиста мира.



"Он весьма раздражителен, ему не нравится проигрывать. У него в голове начинается безумие, когда он проигрывает".



"Лично я научился проигрывать, и я бы сказал, что ты не проигрываешь, а учишься. Но в его случае, стоит ему проиграть, как он сходит с ума".



"Два этих матча будут эмоциональным, и я надеюсь, мы сможем добиться чего-нибудь положительного. Пускай "Юнайтед" является великим клубом, но в футболе возможно всякое. Тот факт, что они лучше нас на бумаге, не имеет значения".



"Что касается статуса Поля как самого дорогого игрока мира, то я думаю, он не обращает на это внимания, потому что это важнее для медиа. Его самого это не тревожит. Он просто играет в свой футбол, пускай даже привлекая к себе трех- или четырехкратное внимание. Не знаю, хорошо это или плохо. Он способен справиться со всем этим, потому что он силен духом с юных лет".



"Мы всегда поддерживаем его. Он знает, как это бывает в семье. Сыграл он хороший матч или плохой матч, мы всегда будем поддерживать его. Он может выиграть все трофеи мира, но все равно останется моим младшим братом".



"Когда мы вместе играем на отдыхе, то всегда в одной команде. Теперь же я буду играть против него, и я буду опекать его. Это будет странно, но таков футбол. Это нечто, что доставит удовольствие всей семье, ведь я не знаю, повторится ли это когда-нибудь".



"У наших родителей смешанные чувства, потому что, что бы ни произошло, будет один победитель и один проигравший", — цитирует Погба-старшего Sky Sports.