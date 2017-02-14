Харри Уинкс останется в "Тоттенхэме" до 2022 года

Талантливый полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс был вознагражден за свой прогресс, продемонстрированный в этом сезоне, новым контрактом до июня 2022 года.

Воспитанник собственной академии дебютировал за "шпор" еще в ноябре 2014, против "Партизана" в Лиге Европы, но по-настоящему влился в первую команду лишь в этом сезоне.



В этой кампании 21-летний Уинкс принял участие в 25 матчах за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований, включая два выхода в старте в рамках Лиги Чемпионов. А в ноябре Харри дебютировал за молодежную сборную Англии (U-21).



Стремительный прогресс Уинкса не остался незамеченным, и сегодня Харри получил свою награду в виде новой долгосрочной сделки.



"Я доволен, я предельно счастлив заключить очередной контракт, связать свое будущее с клубом и с предвкушением смотреть в грядущие годы".



"Я по-прежнему являюсь фанатом "Тоттенхэма", я болею за этот клуб с детства. Каждый раз, когда я играю, я выкладываюсь изо всех сил — такова моя натура. Я играю за "Тоттенхэм" с шести лет, и я чувствую, как постепенно моя роль становится все более важной", — сообщил Уинкс.