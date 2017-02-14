Раньери отменил выходной для игроков "Лестера"
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отменил выходной для своих подопечных, который был запланирован на понедельник.
После гостевого поражения от "Суонси" (2:0) в минувшие выходные Раньери выразил уверенность, что игрокам, победившим в прошлом сезоне Премьер-Лиги, удастся переломить ситуацию и избежать вылета в Чемпионшип.
Как сообщает The Telegraph, сам Клаудио тоже получил гарантии, что ему не грозит увольнение. Убедившись, что он сохраняет кредит доверия от боссов клуба, Раньери приступил к решительным действиям.
По информации источника, накануне итальянец дал указание всем игрокам, не задействованным в последнем матче на "Либерти" с первых минут, приехать на тренировочную базу "Лестера". Изначально команда должна была собраться только во вторник.
Раньери надеется, что таким способом ему удастся встряхнуть игроков перед субботним матчем 1/8 финала Кубка Англии с "Миллуоллом" и первым поединком плей-офф Лиги Чемпионов против "Севильи", который состоится на следующей неделе.
14.02.2017 14:00
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Давай деда решай!
Чето пацаны на расслабоне. Зазвездились упыри чтоли. Можешь даже отхерачить парочку, заслужили, поймут.
А беззубый Варди и Махрез с фингалом - будут субботним украшением 1/8 финала
Там у тебя негритята есть и чувак с Ирана чтоли, они вообще понимают и уважают только силу, а не разговоры.
Ждем камбек, ты можешь!
И скажи своим миллионерам, разгильдяев Бог не любит! Их никто не любит!
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