Раньери отменил выходной для игроков "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отменил выходной для своих подопечных, который был запланирован на понедельник.

После гостевого поражения от "Суонси" (2:0) в минувшие выходные Раньери выразил уверенность, что игрокам, победившим в прошлом сезоне Премьер-Лиги, удастся переломить ситуацию и избежать вылета в Чемпионшип.



Как сообщает The Telegraph, сам Клаудио тоже получил гарантии, что ему не грозит увольнение. Убедившись, что он сохраняет кредит доверия от боссов клуба, Раньери приступил к решительным действиям.



По информации источника, накануне итальянец дал указание всем игрокам, не задействованным в последнем матче на "Либерти" с первых минут, приехать на тренировочную базу "Лестера". Изначально команда должна была собраться только во вторник.



Раньери надеется, что таким способом ему удастся встряхнуть игроков перед субботним матчем 1/8 финала Кубка Англии с "Миллуоллом" и первым поединком плей-офф Лиги Чемпионов против "Севильи", который состоится на следующей неделе.