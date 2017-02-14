Видаль требует от "Арсенала" атаковать
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль надеется, что "Арсенал" не будет отсиживаться в обороне в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Мюнхене.
Подопечные Арсена Венгера считаются аутсайдерами в двухматчевом противостоянии с чемпионами Бундеслиги. Рулевой "канониров" уже признал, что на "Альянц Арене" его команде необходимо в первую очередь организованно сыграть в обороне.
Видаль надеется, что в отличие от представителей Бундеслиги "Арсенал" предстанет более предприимчивым соперником и не будет закрыться на своей половине поля, как того просит Венгер.
"В Бундеслиге почти все команды предпочитают защищаться, когда выходят против нас. В Лиге Чемпионов все несколько иначе: здесь наши соперники стараются играть в футбол".
"Я надеюсь, что "Арсенал" не изменит себе и сыграет так, как играет весь сезон в Англии. Команды, участвующие в Лиге Чемпионов, всегда пытаются доказать, что соответствуют уровню турнира. А это в свою очередь позволяет "Баварии" показать свое истинное лицо", - цитирует Видаля Daily Mail.
14.02.2017 13:00
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Последние комментарии:
чтобы Арсенал отсиживался в обороне? не припомню
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только Мс не засыкал бы, ну и Барса с Реалом. Все остальные, и уж тем более нынешний Арс припаркуют
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Как бы кто и как не относился к Мс и Арсу, нужно поддерживать команды представляющие Англию в ЛЧ
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арсик должен грамотно сыграть от обороны и не слушать этого цыгана. тогда на контрах со своими шустрыми неграми легко разорвут баварию
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Я тут погляжу как бы немчуре самим защищаться не пришлось
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Хитёр бобёр,хочет на изичах в 1/4 выйти.Но хуюшки,Арсик без боя не сдастся.
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Arsenal vot vozmet i vstavit vam po samie qlandi...
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