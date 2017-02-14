Видаль требует от "Арсенала" атаковать

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль надеется, что "Арсенал" не будет отсиживаться в обороне в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Мюнхене.

Подопечные Арсена Венгера считаются аутсайдерами в двухматчевом противостоянии с чемпионами Бундеслиги. Рулевой "канониров" уже признал, что на "Альянц Арене" его команде необходимо в первую очередь организованно сыграть в обороне.



Видаль надеется, что в отличие от представителей Бундеслиги "Арсенал" предстанет более предприимчивым соперником и не будет закрыться на своей половине поля, как того просит Венгер.



"В Бундеслиге почти все команды предпочитают защищаться, когда выходят против нас. В Лиге Чемпионов все несколько иначе: здесь наши соперники стараются играть в футбол".



"Я надеюсь, что "Арсенал" не изменит себе и сыграет так, как играет весь сезон в Англии. Команды, участвующие в Лиге Чемпионов, всегда пытаются доказать, что соответствуют уровню турнира. А это в свою очередь позволяет "Баварии" показать свое истинное лицо", - цитирует Видаля Daily Mail.