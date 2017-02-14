Видаль требует от "Арсенала" атаковать

Артуро Видаль Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль надеется, что "Арсенал" не будет отсиживаться в обороне в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Мюнхене.

Подопечные Арсена Венгера считаются аутсайдерами в двухматчевом противостоянии с чемпионами Бундеслиги. Рулевой "канониров" уже признал, что на "Альянц Арене" его команде необходимо в первую очередь организованно сыграть в обороне.

Видаль надеется, что в отличие от представителей Бундеслиги "Арсенал" предстанет более предприимчивым соперником и не будет закрыться на своей половине поля, как того просит Венгер.

"В Бундеслиге почти все команды предпочитают защищаться, когда выходят против нас. В Лиге Чемпионов все несколько иначе: здесь наши соперники стараются играть в футбол".

"Я надеюсь, что "Арсенал" не изменит себе и сыграет так, как играет весь сезон в Англии. Команды, участвующие в Лиге Чемпионов, всегда пытаются доказать, что соответствуют уровню турнира. А это в свою очередь позволяет "Баварии" показать свое истинное лицо", - цитирует Видаля Daily Mail.



Метки Арсенал, Бавария, Видаль, Лига Чемпионов

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1810

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  1. mancunia-planet 14.02.2017 14:58 # mancunia-planet
    чтобы Арсенал отсиживался в обороне? не припомню

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  2. gidro-met 14.02.2017 14:06 # gidro-met
    только Мс не засыкал бы, ну и Барса с Реалом. Все остальные, и уж тем более нынешний Арс припаркуют

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  3. alehandro009 14.02.2017 14:01 # alehandro009
    Как бы кто и как не относился к Мс и Арсу, нужно поддерживать команды представляющие Англию в ЛЧ

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  4. j-silver 14.02.2017 13:24 # j-silver
    арсик должен грамотно сыграть от обороны и не слушать этого цыгана. тогда на контрах со своими шустрыми неграми легко разорвут баварию

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  5. theo-zm 14.02.2017 13:12 # theo-zm
    Я тут погляжу как бы немчуре самим защищаться не пришлось

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  6. reeker 14.02.2017 13:03 # reeker
    Хитёр бобёр,хочет на изичах в 1/4 выйти.Но хуюшки,Арсик без боя не сдастся.

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  7. arsenal26 14.02.2017 13:02 # arsenal26
    Arsenal vot vozmet i vstavit vam po samie qlandi...

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