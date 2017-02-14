Рэшфорд не спешит подписывать новый контракт с "Юнайтед"
У нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда возникли серьезные разногласия насчет нового контракта, что даже может грозить уходом юниора из клуба по окончании этого сезона.
Стремительно ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, Рэшфорд произвел настоящий фурор своей игрой. Маркус забил восемь голов в три заключительных месяца кампании и поехал со сборной Англии на Евро-2016.
Однако первый полный сезон в профессиональной карьере 19-летнего англичанина складывается неважно. Маркус заметно ограничен в игровой практике, а когда все-таки получает возможность проявить себя, зачастую вынужден играть вингера, а не центрального нападающего.
Как утверждает The Times, Рэшфорд недоволен своей ситуаций и потому не спешит соглашаться на новый контракт с клубом. Воспитанник "красных дьяволов" чувствует, словно сделал шаг назад в своем развитии относительно прошлого сезона.
Утверждается, что в данный момент Маркус не желает уходить с "Олд Траффорд", однако если в остатке сезона ситуация не улучшится, Рэшфорд может всерьез задуматься о смене клуба.
14.02.2017 12:00
Просмотров: 544
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Продать с правом приоритетного выкупа, выкупить за 500 миллионов, какая разница, сколько стоит и какие деньги, МЮ может позволить себе любую покупку
(ответить)
к пенсам на скамейку можно взять, чисто за британский паспорт
(ответить)
Просто команда получила усиление + все здоровы, при таких условиях Рэш даже не появился бы в первой команде в прошлом сезоне. Конечно, выиграть конкуренцию в таких условиях нелегко, особенно когда в атаке играет неприкасаемый для Жозе пешеход. Маркусу просто нужно набраться терпения и продолжать работать над собой, у него ещё вся карьера впереди в отличии от шведского пенсионера.
(ответить)
Уринья в своем репертуаре. Сейчас понакупил старья по типу Ибры и теперь вся молодежь валит.
(ответить)
Чо там 200 кусков содрать с лохов хочет?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий