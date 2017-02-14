Рэшфорд не спешит подписывать новый контракт с "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд У нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда возникли серьезные разногласия насчет нового контракта, что даже может грозить уходом юниора из клуба по окончании этого сезона.

Стремительно ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, Рэшфорд произвел настоящий фурор своей игрой. Маркус забил восемь голов в три заключительных месяца кампании и поехал со сборной Англии на Евро-2016.

Однако первый полный сезон в профессиональной карьере 19-летнего англичанина складывается неважно. Маркус заметно ограничен в игровой практике, а когда все-таки получает возможность проявить себя, зачастую вынужден играть вингера, а не центрального нападающего.

Как утверждает The Times, Рэшфорд недоволен своей ситуаций и потому не спешит соглашаться на новый контракт с клубом. Воспитанник "красных дьяволов" чувствует, словно сделал шаг назад в своем развитии относительно прошлого сезона.

Утверждается, что в данный момент Маркус не желает уходить с "Олд Траффорд", однако если в остатке сезона ситуация не улучшится, Рэшфорд может всерьез задуматься о смене клуба.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 12:00

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  1. selfish 14.02.2017 12:14 # selfish
    Продать с правом приоритетного выкупа, выкупить за 500 миллионов, какая разница, сколько стоит и какие деньги, МЮ может позволить себе любую покупку

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  2. j-silver 14.02.2017 12:08 # j-silver
    к пенсам на скамейку можно взять, чисто за британский паспорт

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  3. trent 14.02.2017 12:05 # trent
    Просто команда получила усиление + все здоровы, при таких условиях Рэш даже не появился бы в первой команде в прошлом сезоне. Конечно, выиграть конкуренцию в таких условиях нелегко, особенно когда в атаке играет неприкасаемый для Жозе пешеход. Маркусу просто нужно набраться терпения и продолжать работать над собой, у него ещё вся карьера впереди в отличии от шведского пенсионера.

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  4. stepan-jam-boss 14.02.2017 12:05 # stepan-jam-boss
    Уринья в своем репертуаре. Сейчас понакупил старья по типу Ибры и теперь вся молодежь валит.

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  5. gerrard08 14.02.2017 12:03 # gerrard08
    Чо там 200 кусков содрать с лохов хочет?)

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