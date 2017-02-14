Рэшфорд не спешит подписывать новый контракт с "Юнайтед"

У нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда возникли серьезные разногласия насчет нового контракта, что даже может грозить уходом юниора из клуба по окончании этого сезона.

Стремительно ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, Рэшфорд произвел настоящий фурор своей игрой. Маркус забил восемь голов в три заключительных месяца кампании и поехал со сборной Англии на Евро-2016.



Однако первый полный сезон в профессиональной карьере 19-летнего англичанина складывается неважно. Маркус заметно ограничен в игровой практике, а когда все-таки получает возможность проявить себя, зачастую вынужден играть вингера, а не центрального нападающего.



Как утверждает The Times, Рэшфорд недоволен своей ситуаций и потому не спешит соглашаться на новый контракт с клубом. Воспитанник "красных дьяволов" чувствует, словно сделал шаг назад в своем развитии относительно прошлого сезона.



Утверждается, что в данный момент Маркус не желает уходить с "Олд Траффорд", однако если в остатке сезона ситуация не улучшится, Рэшфорд может всерьез задуматься о смене клуба.