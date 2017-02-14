Гвардиола уже не надеется догнать "Челси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что уже не надеется догнать "Челси", несмотря на выход на второе место Премьер-Лиги после победы 0:2 над "Борнмутом".

Победа в гостях у "вишенок" позволила подопечным Гвардиолы сократить до восьми очков отставание от "Челси", который в воскресенье сыграл лишь вничью против "Бернли" (1:1).



До конца сезона еще 13 туров, однако испанский тренер "горожан" не ожидает других осечек со стороны лидера.



"Отставание по-прежнему столь велико, поэтому мы не ожидаем, что они будут проигрывать матчи. К тому же, было бы сложно выиграть все свои матчи".



"Отставание велико, слишком велико. Вчера они не выиграли, но они играли так уверенно, и командам так сложно создавать моменты против них".



"Поэтому наш главный фокус, о чем мы говорим последний месяц-полтора, должен быть на нашей собственной игре. Нужно двигаться матч за матчем, улучшая свою игру".



"И у меня есть такое ощущение, что в последних матчах наша игра стала гораздо, гораздо, гораздо лучше. Сегодня я сожалею лишь о том, что мы создали так много моментов, а забили дважды. Но в целом я доволен игрой", — сообщил Гвардиола Sky Sports.