Гвардиола уже не надеется догнать "Челси"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что уже не надеется догнать "Челси", несмотря на выход на второе место Премьер-Лиги после победы 0:2 над "Борнмутом".

Победа в гостях у "вишенок" позволила подопечным Гвардиолы сократить до восьми очков отставание от "Челси", который в воскресенье сыграл лишь вничью против "Бернли" (1:1).

До конца сезона еще 13 туров, однако испанский тренер "горожан" не ожидает других осечек со стороны лидера.

"Отставание по-прежнему столь велико, поэтому мы не ожидаем, что они будут проигрывать матчи. К тому же, было бы сложно выиграть все свои матчи".

"Отставание велико, слишком велико. Вчера они не выиграли, но они играли так уверенно, и командам так сложно создавать моменты против них".

"Поэтому наш главный фокус, о чем мы говорим последний месяц-полтора, должен быть на нашей собственной игре. Нужно двигаться матч за матчем, улучшая свою игру".

"И у меня есть такое ощущение, что в последних матчах наша игра стала гораздо, гораздо, гораздо лучше. Сегодня я сожалею лишь о том, что мы создали так много моментов, а забили дважды. Но в целом я доволен игрой", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 11:00

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  1. j-silver 14.02.2017 12:12 # j-silver
    шарит, походу всетаки он топ

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  2. dragonishka 14.02.2017 11:35 # dragonishka
    8 очков в АПЛ отыгрывали и в более короткий срок

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  3. karnivool 14.02.2017 11:17 # karnivool
    то самое чувство когда уже нет осасун и бундерштопфов

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  4. staryi-eblan 14.02.2017 11:07 # staryi-eblan
    на словах ты Гвардиола крутой, а на деле Буткевич процтой

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  5. reeker 14.02.2017 11:05 # reeker
    Миха умеет конечно фотки подбирать.

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  6. vegasok 14.02.2017 11:03 # vegasok
    Новость не о чем, фото - огонь!

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