"Сити" потерял с травмой Жезуса, "Борнмут" — Уилшира

Вынесенный на вечер понедельника матч "Борнмута" и "Манчестер Сити" обернулся травмами важных игроков обеих команд — полузащитника Джека Уилшира и нападающего Габриэля Жезуса.

19-летний "горожанин" Жезус, впечатляющим образом начавший свою английскую карьеру, продержался на поле "Виталити" только 15 минут. Бразилец неудачно приземлился на газон и был вынужден обратиться за медицинской помощью.



"Утром мы узнаем точно, что не так. Надеюсь — и я буду молиться насчет этого сегодня вечером — проблема невелика", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Guardian.



Первый тайм матча, завершившегося победой "горожана" со счетом 0:2, стал роковым и для Саймона Фрэнсиса с Уилширом. Первый покинул поле на 23-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра, а второй был заменен в перерыве.



Особое беспокойство в этой связи вызывает травма Уилшира, который, по словам своего тренера Эдди Хау, вновь почувствовал боль в лодыжке. Докторам "Борнмута" еще предстоит разобраться в степени повреждения.