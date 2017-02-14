"Сити" потерял с травмой Жезуса, "Борнмут" — Уилшира

Габриэль Жезус Вынесенный на вечер понедельника матч "Борнмута" и "Манчестер Сити" обернулся травмами важных игроков обеих команд — полузащитника Джека Уилшира и нападающего Габриэля Жезуса.

19-летний "горожанин" Жезус, впечатляющим образом начавший свою английскую карьеру, продержался на поле "Виталити" только 15 минут. Бразилец неудачно приземлился на газон и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

"Утром мы узнаем точно, что не так. Надеюсь — и я буду молиться насчет этого сегодня вечером — проблема невелика", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Guardian.

Первый тайм матча, завершившегося победой "горожана" со счетом 0:2, стал роковым и для Саймона Фрэнсиса с Уилширом. Первый покинул поле на 23-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра, а второй был заменен в перерыве.

Особое беспокойство в этой связи вызывает травма Уилшира, который, по словам своего тренера Эдди Хау, вновь почувствовал боль в лодыжке. Докторам "Борнмута" еще предстоит разобраться в степени повреждения.


Метки Борнмут, Жезус, Манчестер Сити, Премьер-Лига, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2311

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 14.02.2017 12:00 # puhovik-vengera
    Жезус вернется через 2 недели, Вилшер через полгода

    (ответить)

  2. selfish 14.02.2017 10:19 # selfish
    ИхеаначО

    (ответить)

  3. adam2022 14.02.2017 10:09 # adam2022
    Агуэро начал хоть пресинговать, видно посидел на лавке два матча, пошло на пользу!)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: