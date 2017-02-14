Венгер выпустит Оспину, а не Чеха на ворота против "Баварии"

Давид Оспина Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер шокировал свою команду, решив оставить основного голкипера Петра Чеха вне стартового состава на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", а место в воротах доверить Давиду Оспину.

Напомним, в прошлом сезоне Венгер тоже решил давать Оспине игровую практику в Лиге Чемпионов. Однако Арсен вовремя одумался, и когда под угрозой оказался выход "канониров" в плей-офф, все-таки вернул Чеха на ворота — Петр стал настоящим героем победного матча против "Баварии" на групповом этапе (2:0).

В этой кампании Давид действует куда увереннее, поспособствовав завоеванию "Арсеналом" первого места в своем квартете. Поэтому, утверждает The Telegraph, Арсен планирует и дальше делать ставку на 28-летнего колумбийца в Лиге Чемпионов.

Учитывая важность предстоящего матча в Мюнхене, подобное решение Венгера стало большим сюрпризом для команды, ведь Чех справедливо считается одним из самых опытных игроков в раздевалке.


Метки Арсенал, Бавария, Лига Чемпионов, Оспина, Чех

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 09:00

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  1. hachidlo 14.02.2017 09:03 # hachidlo
    Не важно кто станет на ворота в нынешнем Арсенале, с нынешней защитой шансов мизер на проход Баварии. Чеху можно только посочувствовать и ситуации(клубе) в которой он оказался.

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  2. liquidator 14.02.2017 09:03 # liquidator
    Пропустит, и сделает такое немножко грустное лицо. Никаких эмоций. Вратарь без языка. Бавария почесала рукии, услышав новость...

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  3. raka-eve 14.02.2017 09:00 # raka-eve
    ближний угол защищен теперь по крайней мере

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