Венгер выпустит Оспину, а не Чеха на ворота против "Баварии"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер шокировал свою команду, решив оставить основного голкипера Петра Чеха вне стартового состава на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", а место в воротах доверить Давиду Оспину.
Напомним, в прошлом сезоне Венгер тоже решил давать Оспине игровую практику в Лиге Чемпионов. Однако Арсен вовремя одумался, и когда под угрозой оказался выход "канониров" в плей-офф, все-таки вернул Чеха на ворота — Петр стал настоящим героем победного матча против "Баварии" на групповом этапе (2:0).
В этой кампании Давид действует куда увереннее, поспособствовав завоеванию "Арсеналом" первого места в своем квартете. Поэтому, утверждает The Telegraph, Арсен планирует и дальше делать ставку на 28-летнего колумбийца в Лиге Чемпионов.
Учитывая важность предстоящего матча в Мюнхене, подобное решение Венгера стало большим сюрпризом для команды, ведь Чех справедливо считается одним из самых опытных игроков в раздевалке.
14.02.2017 09:00
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Не важно кто станет на ворота в нынешнем Арсенале, с нынешней защитой шансов мизер на проход Баварии. Чеху можно только посочувствовать и ситуации(клубе) в которой он оказался.
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Пропустит, и сделает такое немножко грустное лицо. Никаких эмоций. Вратарь без языка. Бавария почесала рукии, услышав новость...
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ближний угол защищен теперь по крайней мере
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