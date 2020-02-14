Следующий гол Мартиаля обойдется "Юнайтед" в 8.5 миллионов фунтов

Следующий гол, что забьет нападающий Антони Мартиаль за свой клуб, будет стоить "Манчестер Юнайтед" 8.5 миллионов фунтов. Сам Антони надеется не откладывать это дело в долгий ящик.

В минувший уикенд против "Уотфорда" (2:0) 21-летний француз забил свой 24-й гол за все время выступлений в Англии. Таким образом, если Антони отличится еще раз, то "красным дьяволам" придется дополнительно выплатить "Монако" бонус в размере 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов).



Отметим, что клуб французской Лиги 1 уже получил за Мартиаля 50 млн. евро (42.4 млн. фунтов). Как напоминает Manchester Evening News, соглашение "Юнайтед" и "Монако" предусматривает целый ряд бонусов, благодаря которым итоговая стоимость Антони может максимально вырасти до 62 млн. фунтов.



Сам Антони уже заявил, что этот знаковый 25-й гол он надеется оформить в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" в ближайший четверг.



"Когда я выступал за "Лион", у нас с "Сент-Этьеном" существовало серьезное соперничество. На наших матчах всегда была заряженная атмосфера, и это были матчи огромной важности, в которых все игроки были счастливы участвовать".



"Так это это добавит мне мотивации, если мне доведется сыграть против них. Мы знаем, что это будет сложный матч, но если мы используем все своем мастерство, тогда, думаю, сможем добиться хорошего результата".



"Конечно, было бы замечательно снова отличиться против них, но я лишь надеюсь, что мы выиграем матч, ведь это самое важное. Если мне удастся забить гол, то это будет бонусом", — сообщил Мартиаль официальному веб-сайту "Юнайтед".