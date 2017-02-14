Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

Несмотря на потерю очков в гостях у "Бернли", "Челси" остался безоговорочным лидером Премьер-Лиги. Кроме того, минувший уикенд был ознаменован возвращением в колею "Арсенала" и "Ливерпуля". Давайте разберем подробнее самые интересные события 25-го тура.





"Арсенал" реагирует на провалы



Всего за пару дней до матча с "Халлом" бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт распространил слухи о возможном желании Арсена Венгера покинуть клуб ближайшим летом. Райт имел личную беседу с французом и сложил подобное впечатление — Венгер выглядит уставшим от повторяющихся из года в год ситуаций с его командой.



В субботу повторение было приятным. Как и положено после пары неудач и особо острой критики, "Арсенал" отреагировал победой. Назвать ее простой и дежурной не получится. Ошибка Марка Клаттенбурга помогла "канонирам" получить преимущество в первом тайме, но успех в игре с нынешним "Халлом" — пусть не достижение, но повод для похвалы. "Тигры" снова доставили немало проблем серьезному сопернику, но, в отличие от "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", "Арсенал" все же нашел возможности пробить Элдина Якуповича. "Арсенал", потерпевший пару болезненных неудач, всегда особо опасен и настойчив — лондонцы, в конце концов, хватаются за любые способы реализовать свое преимущество.



Одной победы в игре с "Халлом" достаточно, чтобы снять нервозность на фоне неудач, но она легко может вернуться с новым повторением, от которых Венгер ощущает себя уставшим — противостоянием с "Баварией" в Лиге Чемпионов.



"Сандерленд" неисправим



С обреченными нотками в словах менеджера Дэвида Мойеса болельщики "Сандерленда" и сами могли смириться с неминуемой судьбой команды в этом году, но почти из ниоткуда "черные коты" подарили им признаки надежды. В двух матчах аутсайдеры Премьер-Лиги не пропустили ни одного мяча, заработав солидные четыре балла. Важны были и имена соперников: команда Мойеса не проиграла "Тоттенхэму", а затем разгромила на выезде прямых конкурентов — "Кристал Пэлас".



Но, как и принято в случае с "Сандерлендом", за небольшим шагом вперед следует движение назад и новое разочарование. "Саутгемптон", проигравший шесть из семи последних матчей в чемпионате, может быть слишком хорошей командой, чтобы долго пребывать к кризисе, но его победа на "Стадионе Света" все равно была унизительной для хозяев. "Сандерленд" неплохо провел полчаса поединка, но оказался в уже знакомом положении, когда один или два пропущенных мяча убивают веру команды в себя. За признаками надежды последовало новое разочарование, подталкивающее к мысли о том, что "черные коты", на самом деле, неисправимы.



Габбиадини — отличное усиление для "Саутгемптона"



Обидчиком команды Мойеса стал "Саутгемптон", проводящий самый неровный за несколько лет сезон. С Клодом Пюэлем "святые" буквально впадают в крайности и спокойно чередуют победные серии с сериями из поражений. Учитывая такую тенденцию, следовало ожидать, что где-то на "Сандерленде" их временное падение прервется.



Именно так и произошло — во многом, благодаря новичку команды Маноло Габбиадини. Не секрет, что "Саутгемптон" на протяжении всего года испытывает проблемы на позиции нападающего, выходящие чисто из кадровых проблем, основной из которых стала травма Чарли Остина. Итальянец Габбиадини был куплен "Сандерлендом" за 14 миллионов фунтов, и его эффект на новую команду оказался мгновенным. В двух матчах за новый коллектив Маноло забил уже три мяча — и это очень хорошие новости для Пюэля, которому желательно поднять команду в первую десятку, не выбиваясь из сложившихся традиций на "Сент Мэри". Радует француза и то, что Габбиадини пребывает в отличной форме уже сейчас — это отличные новости перед финалом Кубка Лиги, способным в корне изменить итог такого неровного для "Саутгемптона" сезона.



Влияние Погба на игру "Манчестер Юнайтед" все более ощутимо



В оценках игры своей команды в первом тайме матча против "Уотфорда" Жозе Моуриньо был категоричен: выглядел "Юнайтед" превосходно. Согласиться с португальским тренером можно — хозяева "Олд Траффорд" и вправду доминировали над соперником, находясь во владении мячом и создавая моменты благодаря эффективному взаимодействию постоянно перемещающихся игроков линии атаки.



Хуан Мата был самым заметным из них, но Моуриньо не зря отмечает роль Поля Погба, действующего из глубины поля. Поиск наиболее оптимальный позиции для француза остается открытым вопросом, но в последние недели Моуриньо отлично использует звезду "Юнайтед" на условной позиции "восьмерки". Жозе вернулся к схеме 4-2-3-1, и спокойный контроль от Погба в центре поля дает ему возможность задействовать при поддержке форварда сразу трех атакующих исполнителей. МЮ по делу побеждает, Погба на это безоговорочно влияет, но будет интересно посмотреть на то, какую схему и роль для Поля Моуриньо выберет в одном из больших поединков. Эффективность Погба в матчах с середняками при действующей модели игры сомнений при этом не вызывает.



Мане возвращает "Ливерпуль" к лучшей форме



Проблемы у команды Юргена Клоппа стабильно возникают с представителями нижней части таблицы, потому поводов ожидать провала в игре с "Тоттенхэмом" не было. "Ливерпуль" мог не выиграть ни одного матча чемпионата в этом году, но его менталитет в играх с большими соперниками остается неизменным. Никто не выступает в мини-турнире "шестерки" лучше "красных", и даже в нынешнем состоянии мерсисайдцы успели записать на свой счет достойные ничьи с "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Против "Тоттенхэма" удалось больше. На самом деле, качество игры "Ливерпуля" в этой встрече позволяет считать, что общее выздоровление команды Клоппа не за горами. Это было лучшее за пару месяцев выступление "красных", которые в этот день спокойно могли разгромить прямого конкурента, прежде не проигравшего с разницей более чем в один мяч. В центре внимания, естественно, был Садио Мане. Сенегелец оформил дубль и на протяжении всего первого тайма уничтожал обычно надежную оборону "шпор". По сути, полноценное возвращение Мане с Кубка Африки стоило отмечать именно в эту субботу — Клоппу остается надеется, что вместе с энергией Садио пробудится и вся команда, все еще способная завершить сезон на мажорной ноте и высокой позиции.



Домашний "Бернли" — это настоящая сила



Английские журналисты пишут о том, что в воскресной игре "Бернли" показал способ противостоять "Челси", привыкшему обыгрывать самых разных соперников по разной игре. С одной стороны, это так — умение бороться за мяч, спортивная агрессия и хорошая защитная дисциплина позволили команде Шона Дайча взять ничью с лидером чемпионата. С другой, едва ли какой-то другой коллектив в Премьер-Лиге способен просто по желанию выдать то, что удается "бордовым" буквально в каждом домашнем матче.



Такой результат в воскресной игре необязательно воспринимать сюрпризом. В каком-то смысле "Челси" играл с конкурентом: в чемпионате команда Антонио Конте имеет лучшие домашние показатели, но их соперник в такой условной таблице — третий. Домашнее поле всегда должно быть опорой для коллективов, ведущих борьбу за выживание, но "Бернли" вывел понимание этого на новый уровень. По сути, это позволяет команде Дайча даже не восприниматься претендентом на вылет. Из своих 30 очков "бордовые" взяли на "Терф Мур" 29. Позициям "Челси" результат этой встречи существенно не навредил, и сам Антонио Конте должен принять ничью если не за благо, то за удовлетворительный итог поездки в Бернли. Не проиграть здесь удается далеко не каждому.



У "Лестера" все очень плохо



Безусловно, есть определенная историческая романтика в раскладе, при котором действующий чемпион тут же пойдет на понижение в классе. Об этом можно будет душевно рассказывать спустя годы, но прямо сейчас Клаудио Раньери вряд ли воодушевлен такой перспективой. Увы, но с каждой неделей его "Лестер" становится на шаг ближе к зоне вылета.



Убедительно шагнул он и в этом туре, уступив на выезде своим конкурентам из "Суонси". "Лисы" пропустили дважды еще в первом тайме, а после перерыва им было до боли сложно хотя бы озадачить оборону валлийцев. У "Лестера" сейчас плохо все: Раньери не может доверять своей обороне, а обе атакующие звезды — Махрез и Варди — выглядят напрочь выключенными из игры. В 2017 году "Лестер" не забил ни одного гола в чемпионате. Попытки изменить тактику игры команды оказались недостаточно эффективными, и прямо сейчас Раньери больше полагается на психологический эффект, пытаясь вернуть лидерам веру в себя из предыдущего сезона. Не исключено, что теперь героям из "Лестера" и вправду придется уповать на чудо — пока совершенно неясно, откуда у действующих чемпионом возьмется искра, способная остановить их спуск по турнирной таблице.



Иван Громиков специально для FAPL.ru