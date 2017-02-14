Билич надеется, что Кэрролл вернется в сборную Англии

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич поддержал идею с возвращением нападающего Энди Кэрролла в сборную Англии.

Забив четыре мяча в четырех последних матчах за "Вест Хэм", Кэрролл рассчитывал проявить себя перед главным тренером "трех львов" Гаретом Саутгейтом, который посетил домашний поединок "молотков" против "Вест Бромвича" в минувшие выходные.



Из-за травмы паха Энди не удалось выйти на поле и произвести впечатление, однако Билич уверен, что его подопечный еще сможет вернуться в национальную команду, за которую не выступал с 2012 года.



"Энди был разочарован, что травма пришлась на такой важный момент, но у него еще будет время показать себя перед тренером, а у Гарета – оценить его игру".



"Энди был и остается классным игроком, разница лишь в том, что он чаще выходит на поле в этом сезоне и меньше страдает от травм. Я хочу, чтобы он вернулся в сборную Англии: выступления в национальной команде повышают уверенность игрока в собственных силах", - цитирует Билича Sky Sports.