"Сити" обыграл "Борнмут" и поднялся на второе место

Отпраздновав победу 0:2 в гостях у "Борнмута", "Манчестер Сити" превратился в главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

На шесть пропущенных голов от "Эвертона" главный тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал, внедрив в старт своей команды Адама Смита, Чарли Дэниэлса и Джордона Айба.



Клаудио Браво и Серхио Агуэро вновь остались на лавке у "горожан". Зато с первых минут появился Бакари Санья, заменив Гаэля Клиши.



"Сити" сразу же лишил соперника мяча и принялся нагнетать давление, но на ударные позиции не выходил. А на 15-й минуте гости с травмой потеряли Габриэля Жезуса, вместо которого появился Агуэро.



Первый опасный в матче момент создали хозяева. На 19-й минуте Айб сыграл в стенку с Джеком Уилширом и вышел один на один с Вилли Кабальеро, однако тот вовремя рванул из ворот и ногой выбил мяч подальше.



На 27-й минуте "горожане" ответили своим 100-процентным моментом. Лерой Сане сделал передачу с левого края в район 11-метровой отметки на Рахима Стерлинга, однако мяч после его удара срикошетил от защитника и угодил в штангу.



Зато уже следующая атака "Сити" оказалась результативной. Сане вновь выполнил прострел, который неудачно попытался прервать Стив Кук. В результате мяч дошел до дальней штанги, куда уже подоспел Стерлинг — 0:1.



Пропустив, "Борнмут" сразу же ответил своим голом, однако взятие ворот Джошуа Кинга не было засчитано — прежде чем выйти на ударную позицию, нападающий сфолил на Джоне Стоунсе.



В остатке тайма игра была открытой, но "вишенки", скорее, могли пропустить второй гол, чем забить ответный. Зато после перерыва хозяевам удалось прибавить и основательно напрячь своего соперника. На 67-й минуте только Вилли Кабальеро уберег свою команду от пропущенного гола после дальнего удара Харри Артера.



Судьба матча была решена на 69-й минуте, когда "Сити" разразился редкой для второго тайма атакой. Стерлинг, словно танцуя, вошел в штрафную площадь с левого края, прострелил во вратарскую, откуда Агуэро при помощи Тайрона Мингса поразил цель — 0:2.



На этом игра была окончена. Более того, "Борнмут" мог уступить и с разгромным счетом, но на 84-й минуте удар Сане на себя приняла перекладина.



Сенсации не случилось — "Сити" победил и сделал это довольно уверенно, превратившись в главного преследователя "Челси". Возможно, догнать лидера "горожанам" уже и не удастся, но они по крайней мере имеют все шансы комфортно решить задачу по завоеванию места в топ-4.



"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче