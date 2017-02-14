"Сити" обыграл "Борнмут" и поднялся на второе место

Манчестер Сити Отпраздновав победу 0:2 в гостях у "Борнмута", "Манчестер Сити" превратился в главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

На шесть пропущенных голов от "Эвертона" главный тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал, внедрив в старт своей команды Адама Смита, Чарли Дэниэлса и Джордона Айба.

Клаудио Браво и Серхио Агуэро вновь остались на лавке у "горожан". Зато с первых минут появился Бакари Санья, заменив Гаэля Клиши.

"Сити" сразу же лишил соперника мяча и принялся нагнетать давление, но на ударные позиции не выходил. А на 15-й минуте гости с травмой потеряли Габриэля Жезуса, вместо которого появился Агуэро.

Первый опасный в матче момент создали хозяева. На 19-й минуте Айб сыграл в стенку с Джеком Уилширом и вышел один на один с Вилли Кабальеро, однако тот вовремя рванул из ворот и ногой выбил мяч подальше.

На 27-й минуте "горожане" ответили своим 100-процентным моментом. Лерой Сане сделал передачу с левого края в район 11-метровой отметки на Рахима Стерлинга, однако мяч после его удара срикошетил от защитника и угодил в штангу.

Зато уже следующая атака "Сити" оказалась результативной. Сане вновь выполнил прострел, который неудачно попытался прервать Стив Кук. В результате мяч дошел до дальней штанги, куда уже подоспел Стерлинг — 0:1.

Пропустив, "Борнмут" сразу же ответил своим голом, однако взятие ворот Джошуа Кинга не было засчитано — прежде чем выйти на ударную позицию, нападающий сфолил на Джоне Стоунсе.

В остатке тайма игра была открытой, но "вишенки", скорее, могли пропустить второй гол, чем забить ответный. Зато после перерыва хозяевам удалось прибавить и основательно напрячь своего соперника. На 67-й минуте только Вилли Кабальеро уберег свою команду от пропущенного гола после дальнего удара Харри Артера.

Судьба матча была решена на 69-й минуте, когда "Сити" разразился редкой для второго тайма атакой. Стерлинг, словно танцуя, вошел в штрафную площадь с левого края, прострелил во вратарскую, откуда Агуэро при помощи Тайрона Мингса поразил цель — 0:2.

На этом игра была окончена. Более того, "Борнмут" мог уступить и с разгромным счетом, но на 84-й минуте удар Сане на себя приняла перекладина.

Сенсации не случилось — "Сити" победил и сделал это довольно уверенно, превратившись в главного преследователя "Челси". Возможно, догнать лидера "горожанам" уже и не удастся, но они по крайней мере имеют все шансы комфортно решить задачу по завоеванию места в топ-4.

"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2017 00:55

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Последние комментарии:




  1. role-playin 14.02.2017 01:35 # role-playin
    4 Арсенал 25 50
    6 Манчестер Юнайтед 25 48

    (ответить)

  2. bes-ter 14.02.2017 01:30 # bes-ter
    В начале второго тайма думал что дрогнет Сити

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  3. gidro-met 14.02.2017 01:23 # gidro-met
    АПЛ на меньше закатывает, стабильно меньше 2,5

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  4. sausage 14.02.2017 01:19 # sausage
    Чего там, новый Месси из Бразилии свою карьеру уже закончил?

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  5. ugunner4 14.02.2017 01:17 # ugunner4
    Бля, как Борнмут умудрился дома этим днарям проиграть

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  6. gusto 14.02.2017 01:12 # gusto
    Знаменитый боец ММА, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор и непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер регулярно будоражат умы болельщиков потенциальным боем. Неожиданно у этой пары спортсменов появился третий соперник - форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович.

    "Я устал от драмы Мейвезер - Макгрегор. Для обоих будет лучше прекратить словоблудие и подраться со мной. Давайте посмотрим, что получится, но эти двое отправятся прямиком в больницу!" - заявил Ибрагимович Mundo Deportivo.


    По красоте жи есь

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  7. xah 14.02.2017 01:10 # xah
    Просто храни LP

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  8. harper 14.02.2017 01:00 # harper
    http://prntscr.com/e8dl0c лол

    (ответить)

  9. sausage 14.02.2017 00:59 # sausage
    Бля, ну наконец-то они на втором, а то чемпики, чемпики...

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