"Сити" обыграл "Борнмут" и поднялся на второе место
Отпраздновав победу 0:2 в гостях у "Борнмута", "Манчестер Сити" превратился в главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".
На шесть пропущенных голов от "Эвертона" главный тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал, внедрив в старт своей команды Адама Смита, Чарли Дэниэлса и Джордона Айба.
Клаудио Браво и Серхио Агуэро вновь остались на лавке у "горожан". Зато с первых минут появился Бакари Санья, заменив Гаэля Клиши.
"Сити" сразу же лишил соперника мяча и принялся нагнетать давление, но на ударные позиции не выходил. А на 15-й минуте гости с травмой потеряли Габриэля Жезуса, вместо которого появился Агуэро.
Первый опасный в матче момент создали хозяева. На 19-й минуте Айб сыграл в стенку с Джеком Уилширом и вышел один на один с Вилли Кабальеро, однако тот вовремя рванул из ворот и ногой выбил мяч подальше.
На 27-й минуте "горожане" ответили своим 100-процентным моментом. Лерой Сане сделал передачу с левого края в район 11-метровой отметки на Рахима Стерлинга, однако мяч после его удара срикошетил от защитника и угодил в штангу.
Зато уже следующая атака "Сити" оказалась результативной. Сане вновь выполнил прострел, который неудачно попытался прервать Стив Кук. В результате мяч дошел до дальней штанги, куда уже подоспел Стерлинг — 0:1.
Пропустив, "Борнмут" сразу же ответил своим голом, однако взятие ворот Джошуа Кинга не было засчитано — прежде чем выйти на ударную позицию, нападающий сфолил на Джоне Стоунсе.
В остатке тайма игра была открытой, но "вишенки", скорее, могли пропустить второй гол, чем забить ответный. Зато после перерыва хозяевам удалось прибавить и основательно напрячь своего соперника. На 67-й минуте только Вилли Кабальеро уберег свою команду от пропущенного гола после дальнего удара Харри Артера.
Судьба матча была решена на 69-й минуте, когда "Сити" разразился редкой для второго тайма атакой. Стерлинг, словно танцуя, вошел в штрафную площадь с левого края, прострелил во вратарскую, откуда Агуэро при помощи Тайрона Мингса поразил цель — 0:2.
На этом игра была окончена. Более того, "Борнмут" мог уступить и с разгромным счетом, но на 84-й минуте удар Сане на себя приняла перекладина.
Сенсации не случилось — "Сити" победил и сделал это довольно уверенно, превратившись в главного преследователя "Челси". Возможно, догнать лидера "горожанам" уже и не удастся, но они по крайней мере имеют все шансы комфортно решить задачу по завоеванию места в топ-4.
"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
14.02.2017 00:55
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4 Арсенал 25 50
6 Манчестер Юнайтед 25 48
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В начале второго тайма думал что дрогнет Сити
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АПЛ на меньше закатывает, стабильно меньше 2,5
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Чего там, новый Месси из Бразилии свою карьеру уже закончил?
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Бля, как Борнмут умудрился дома этим днарям проиграть
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Знаменитый боец ММА, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор и непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер регулярно будоражат умы болельщиков потенциальным боем. Неожиданно у этой пары спортсменов появился третий соперник - форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович.
"Я устал от драмы Мейвезер - Макгрегор. Для обоих будет лучше прекратить словоблудие и подраться со мной. Давайте посмотрим, что получится, но эти двое отправятся прямиком в больницу!" - заявил Ибрагимович Mundo Deportivo.
По красоте жи есь
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Просто храни LP
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http://prntscr.com/e8dl0c лол
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Бля, ну наконец-то они на втором, а то чемпики, чемпики...
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