Туре: "Я перешел в "Сити", чтобы сделать их похожими на "Юнайтед"

Полузащитник Яя Туре рассказал, что в 2010 году перешел в "Манчестер Сити", чтобы сделать этот клуб столь же успешным в плане трофеев, как и "Манчестер Юнайтед".

За почти шесть лет на "Этихад" Туре, приобретенный у "Барселоны" за 24 миллиона фунтов, дважды выигрывал Премьер-Лигу, дважды Кубок Лиги, а также Кубок Англии. Как признается ивуариец, это и было его целью — превратить "горожан" в машину по завоеванию трофеев.



"Изначальный план этого клуба состоял в том, чтобы постараться заполучить игроков, с помощью которых можно было бы добиваться побед, которые бы превратили клуб в победоносную машину вроде "Манчестер Юнайтед" или "Барселоны".



"Это убедило меня перейти сюда, потому что клуб собирался приглашать больших игроков — игроков-победителей. Это приятно, когда ты побеждаешь каждую неделю. Это великолепно, и я счастлив, когда побеждаю, потому что мне не нравится проигрывать", — цитирует Туре Daily Mail.



Также ветеран заверил, что его желание выигрывать трофеи к 33 годам ничуть не угасло.



"Мой настрой всегда одинаков. Я тружусь, чтобы в конце сезона поднять трофей — это одна из самых прекрасных вещей, что только может произойти с тобой".



"Я давно в этом клубе. Я знаю, что означают победы, и я знаю, каково это, поднимать трофей в конце сезона. Это желание со мной весь сезон, потому что, когда мы ничего не выигрываем, это всегда сложно", — добавил Туре.