Роджерс рассказал, что "Ливерпуль" не позволил ему купить Ван Дейка

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс рассказал, что хотел приобрести защитника Виргила Ван Дейка во времена работы с "Ливерпулем".

Ожидается, что после окончания этого сезона Ван Дейк станет объектом пристального интереса ведущих клубов Премьер-Лиги — "Саутгемптон" сможет легко выручить в несколько раз больше денег, чем в свое время были потрачены на приобретение Виргила у "Селтика".



Как признается Роджерс, он обратил внимание на голландского защитника гораздо раньше, еще до перехода того в "Селтик". При определенном раскладе Виргил мог сразу уехать с родины в "Ливерпуль".



"Все определяет, как ты оцениваешь игрока в конкретный момент времени. Виргил Ван Дейк вполне мог перейти в "Ливерпуль" вместо "Селтика". Но некоторые клубы сперва хотят, чтобы игроки прошли проверку где-нибудь еще".



"Однако если ты веришь в игрока, этого должно быть достаточно. Ключевая задача скаутов — предсказать, когда игрок будет выходить на пик. Вы могли видеть, что Ван Дейк был быстр, силен, хорош с мячом и отлично играл в воздухе уже тогда".



"Что еще ты хочешь видеть? Вы видели, как он играет на международном уровне. Хорошо, некоторые клубы хотят посмотреть игрока в Лиге Чемпионов. Тогда как раз ушел Ваньяма, и Ван Дейк показал себя хорошим игроком, выступая в Лиге Чемпионов".



"В этом и заключается проблема со скаутами. Когда я был в "Ливерпуле", я спрашивал насчет Ван Дейка, когда тот еще был в "Гронингене" и затем в "Селтике". Но мне было сказано, что это игрок не для нас", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.