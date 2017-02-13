FA предъявила обвинения Биличу и его ассистенту

Наставнику "Вест Хэма" Славену Биличу и его ассистенту Николе Юрчевичу были предъявлены обвинения в неподобающем поведении во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" (2:2).

Билич, раздосадованный рядом решений рефери Майкла Оливера по ходу игры и пропущенным в компенсированное время голом, в самой концовке схватил телевизионный микрофон и швырнул его об землю.



Также, сообщает The Guardian, хорватский тренер предположительно оскорбил самого Оливера, за что и был изгнан из технической зоны.



Что касается Юрчевича, то свой проступок он совершил на 19-й минуте матча, чересчур бурно выразив несогласие с решением Оливера отменить гол "молотобойца" Софиана Фегули из-за офсайда.



Теперь у Билича и его помощника есть время до вечера четверга, чтобы ответить на обвинения. Такого рода нарушения могут повлечь за собой как штраф, так и дисквалификацию.