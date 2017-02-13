Полиция не стала выдвигать обвинения в адрес Джаки

Полиция сняла подозрения с полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки насчет оскорбления сотрудника аэропорта Хитроу на расовой почве.

Напомним, в прошлом месяце 24-летний игрок сборной Швейцарии схлопотал свою вторую в этом сезоне дисквалификацию — сразу на четыре матча, а буквально на следующий день угодил в неприятную историю, провожая своего друга на рейс в Германию.



Компаньон Гранита опоздал на рейс, и в этой ситуации Джака показал, что даже за пределами поля не умеет держать себя в руках, оскорбив сотрудника аэропорта. На место инцидента третьей стороной была вызвана полиция, которая затем пригласила футболиста в участок для дачи показаний.



Как сообщает Daily Mirror, Джака немедленно отверг любые подозрения насчет оскорбления на расовой почве. Не сумев найти убедительных доказательств за несколько недель, полиция решила не выдвигать официальных обвинений в адрес "канонира".



Таким образом, теперь Гранит может выдохнуть свободно и сосредоточиться на игре в футбол, потому что его дисквалификация уже истекла.