Чех планирует доработать контракт с "Арсеналом"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех не собирается покидать лондонский клуб по окончании сезона. Более того, вратарь настроен доработать свой контракт с "канонирами".

Напомним, что Чех перебрался на "Эмирейтс" летом 2015 года из "Челси". Поклонники "Арсенала" с восторгом встретили покупку опытного вратаря, однако в новом клубе Петр не демонстрирует прежней стабильности.



После результативной ошибки Чеха на "Стэмфорд Бридж" рулевой "канониров" Арсен Венгер даже отказался гарантировать, что именно Петр начнет матч против "Халла". Несмотря на то, что 34-летний голкипер все-таки появился на поле и не пропустил, его пребывание в клубе остается под вопросом.



Все сомнения относительно будущего Чеха развеял агент Виктор Колар. По его словам, Петр не покинет "Арсенал" по окончании сезона – высока вероятность, что голкипер доработает свой контракт, истекающий летом 2019 года.



"Позиции Петра в клубе очень сильны, поэтому его летний уход из "Арсенала" исключен. Петр будет выступать за "Арсенал" как минимум до конца действующего контракта. Я убежден, что он продолжит играть ведущую роль в команде", - сообщил Колар The Sun.