Дайер уже не сыграет в этом сезоне

Вингер Натан Дайер уже не сыграет за "Суонси" в остатке сезона по причине надрыва ахиллова сухожилия.

Напомним, 29-летний англичанин вышел в стартовом составе "лебедей" на вчерашний матч против "Лестера", своей бывшей команды, в которой он провел прошлый сезон на правах аренды и стал чемпионом Премьер-Лиги. Однако уже на седьмой минуте Натану потребовалась замена.



Как гласит официальное заявление валлийского клуба, углубленное обследование Дайера подтвердило худшие опасения — Натан надорвал сухожилие своей левой лодыжки и теперь со дня на день будет прооперирован.



Такого рода травма не оставляет Дайеру шансов помочь "Суонси" в остатке сезона. Это большой удар не только по команде, но и по самому Натану, который после назначения Пола Клемента главным тренером, наконец, стал вновь проходить в старт.