Агент Мане отрицает, что Садио выбрал "Ливерпуль" из-за денег

Агент нападающего "Ливерпуля" Садио Мане отверг предположения о том, что его клиент отказался от перехода в "Тоттенхэм" прошлым летом лишь из-за разногласий по зарплате.

Было несложно заметить, что Мане, купленный "красными" прошлым летом у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов, играл против "Тоттенхэма" в минувшую субботу с особой мотивацией. Садио лично забил оба гола своей команды (2:0), хотя мог забить еще столько же.



Матчу на "Энфилде" сопутствовали слухи о том, что 24-летний сенегалец предпочел "Тоттенхэму" "Ливерпуль" прошлым летом исключительно из-за денег, однако агент Бьорн Беземер это категорически отвергает.



"Летом у Садио было пять предложений, и в финансовом отношении все они были хороши. Мы хотели перейти в правильную команду, с правильным тренером и в правильный момент, чтобы достичь следующего уровня. По этой причине Садио отправится на "Энфилд", — сообщил Беземер The Guardian.