Агент Мане отрицает, что Садио выбрал "Ливерпуль" из-за денег

Садио Мане Агент нападающего "Ливерпуля" Садио Мане отверг предположения о том, что его клиент отказался от перехода в "Тоттенхэм" прошлым летом лишь из-за разногласий по зарплате.

Было несложно заметить, что Мане, купленный "красными" прошлым летом у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов, играл против "Тоттенхэма" в минувшую субботу с особой мотивацией. Садио лично забил оба гола своей команды (2:0), хотя мог забить еще столько же.

Матчу на "Энфилде" сопутствовали слухи о том, что 24-летний сенегалец предпочел "Тоттенхэму" "Ливерпуль" прошлым летом исключительно из-за денег, однако агент Бьорн Беземер это категорически отвергает.

"Летом у Садио было пять предложений, и в финансовом отношении все они были хороши. Мы хотели перейти в правильную команду, с правильным тренером и в правильный момент, чтобы достичь следующего уровня. По этой причине Садио отправится на "Энфилд", — сообщил Беземер The Guardian.


Метки Ливерпуль, Мане, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2017 18:00

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  1. blackdreamer 13.02.2017 18:27 # blackdreamer
    не хватает слов
    отказал середняком типо мю
    и оп , ветка начала собирать все скамцо
    а если добавить - что его в 2014 году хотел щелсей
    то понабегут гавноеды

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  2. sausage 13.02.2017 18:27 # sausage
    Ну так-то работа с Клоппом попривлекательнее выглядела, чем с Почеттино, всё-таки шуму наделал много. Да если и по зарплате, что плохого, что игрок не пошёл в клуб, где даже топарям своим платят, как бомжам?

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  3. emily-lfc-2005 13.02.2017 18:06 # emily-lfc-2005
    Перешел в Великий Ливерпуль к Великому Клоппу.Зачем ему курятник?

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  4. pistolero-lfc 13.02.2017 18:04 # pistolero-lfc
    черный Суарез

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  5. alexminck 13.02.2017 18:02 # alexminck
    почему такой адекватный заголовок? где провокация?

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