Агент Мане отрицает, что Садио выбрал "Ливерпуль" из-за денег
Агент нападающего "Ливерпуля" Садио Мане отверг предположения о том, что его клиент отказался от перехода в "Тоттенхэм" прошлым летом лишь из-за разногласий по зарплате.
Было несложно заметить, что Мане, купленный "красными" прошлым летом у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов, играл против "Тоттенхэма" в минувшую субботу с особой мотивацией. Садио лично забил оба гола своей команды (2:0), хотя мог забить еще столько же.
Матчу на "Энфилде" сопутствовали слухи о том, что 24-летний сенегалец предпочел "Тоттенхэму" "Ливерпуль" прошлым летом исключительно из-за денег, однако агент Бьорн Беземер это категорически отвергает.
"Летом у Садио было пять предложений, и в финансовом отношении все они были хороши. Мы хотели перейти в правильную команду, с правильным тренером и в правильный момент, чтобы достичь следующего уровня. По этой причине Садио отправится на "Энфилд", — сообщил Беземер The Guardian.
13.02.2017 18:00
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не хватает слов
отказал середняком типо мю
и оп , ветка начала собирать все скамцо
а если добавить - что его в 2014 году хотел щелсей
то понабегут гавноеды
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Ну так-то работа с Клоппом попривлекательнее выглядела, чем с Почеттино, всё-таки шуму наделал много. Да если и по зарплате, что плохого, что игрок не пошёл в клуб, где даже топарям своим платят, как бомжам?
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Перешел в Великий Ливерпуль к Великому Клоппу.Зачем ему курятник?
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черный Суарез
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почему такой адекватный заголовок? где провокация?
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