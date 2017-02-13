Моуриньо советует Шоу ждать своего часа

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посоветовал левому защитнику Люку Шоу набраться терпения и ждать своего шанса.

После того, как Шоу попросил не включать его в состав на ноябрьский матч против "Суонси" из-за обострившихся болей в ноге, Моуриньо не балует защитника игровой практикой, предпочитая англичанину Маркоса Рохо или Дейли Блинда.



Более того, на субботний поединок с "Уотфордом" (2:0) Люк не попал даже на скамейку запасных "дьяволов" и наблюдал за игрой с трибун "Олд Траффорд". Моуриньо советует Шоу набраться терпения и ждать своего шанса.



"Люк должен работать на тренировках и просто ждать. Против "Уотфорда" я хотел включить в запас только одного защитника, желательно умеющего сыграть на разных позициях".



"Как вы знаете, Маттео Дармиан может сыграть левого защитника, правого и даже выйти в центре обороны. Только поэтому мой выбор пал на него".



"Я могу лишь добавить, что Люк хорошо работает на тренировках, а у нас с ним нет никаких проблем. Он делает все возможное и выкладывается без остатка. Это очень похвально", - цитирует Моуриньо Sky Sports.