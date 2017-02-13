Роналдиньо: "Жезус способен стать лучшим в мире после Месси"

Габриэль Жезус Легенда бразильского футбола Роналдиньо считает, что юный нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус способен стать преемником суперзвезды "Барселоны" на посту лучшего футболиста мира.

19-летний Жезус, обошедшийся "горожанам" в 27 миллионов фунтов, блестяще начал свою английскую карьеру, забив три гола в трех сыгранных матчах Премьер-Лиги. Также Габриэль уже заявил о себе и на международном уровне, четырежды отличившись в шести поединках за сборную Бразилии.

Роналдиньо считает, в лице его соотечественника "Сити" достался чрезвычайно одаренный игрок, который в перспективе может перехватить у Месси лавры лучшего футболиста мира.

"В лице Габриэля Жезуса "Манчестер Сити" обладает очень особенным игроком. Возможно, даже лучшим игроком в мире — в будущем".

"В данный момент таковым является Месси. Я всегда говорил, что однажды, как мне кажется, лучшим в мире станет Неймар. Но, наблюдая Габриэля в его 19 лет, я думаю, что это может быть и он. Он обладает всеми качествами, чтобы это случилось".

"Ты смотришь на Габриэля Жезуса и совершенно не видишь страха. Он просто хочет играть и показывать, на что способен. Он будет хорошо себя проявлять против "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси" и всех других топ-команд в Англии".

"Я рад, что он попал в заявку на Лигу Чемпионов. Думаю, он должен там играть, ведь он полон уверенности в себе. Роналдо, Кака, я сам и позже Неймар — все мы играли на высочайшем уровне в юном возрасте. Габриэль в этой же категории", — сообщил Роналдиньо Daily Mirror.


Метки Жезус, Манчестер Сити, Роналдиньо

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2017 16:00

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  1. danny949494 13.02.2017 16:58 # danny949494
    Началось...

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  2. keremet 13.02.2017 16:48 # keremet
    через 3-4 года посмотрим топ или нет)

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  3. abse 13.02.2017 16:38 # abse
    Македу всё помнят?
    То же самое и про него говорили, и где он сейчас?

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  4. boavista 13.02.2017 16:31 # boavista
    Эти все комплименты могут ему помещать.

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  5. selfish 13.02.2017 16:20 # selfish
    Алешандро Пато N 2

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  6. fanat-united 13.02.2017 16:20 # fanat-united
    Началось, посмотрим как второй сезон начнёт

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  7. cap26 13.02.2017 16:08 # cap26
    даже через 10 лет <Азара

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