Роналдиньо: "Жезус способен стать лучшим в мире после Месси"

Легенда бразильского футбола Роналдиньо считает, что юный нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус способен стать преемником суперзвезды "Барселоны" на посту лучшего футболиста мира.

19-летний Жезус, обошедшийся "горожанам" в 27 миллионов фунтов, блестяще начал свою английскую карьеру, забив три гола в трех сыгранных матчах Премьер-Лиги. Также Габриэль уже заявил о себе и на международном уровне, четырежды отличившись в шести поединках за сборную Бразилии.



Роналдиньо считает, в лице его соотечественника "Сити" достался чрезвычайно одаренный игрок, который в перспективе может перехватить у Месси лавры лучшего футболиста мира.



"В лице Габриэля Жезуса "Манчестер Сити" обладает очень особенным игроком. Возможно, даже лучшим игроком в мире — в будущем".



"В данный момент таковым является Месси. Я всегда говорил, что однажды, как мне кажется, лучшим в мире станет Неймар. Но, наблюдая Габриэля в его 19 лет, я думаю, что это может быть и он. Он обладает всеми качествами, чтобы это случилось".



"Ты смотришь на Габриэля Жезуса и совершенно не видишь страха. Он просто хочет играть и показывать, на что способен. Он будет хорошо себя проявлять против "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси" и всех других топ-команд в Англии".



"Я рад, что он попал в заявку на Лигу Чемпионов. Думаю, он должен там играть, ведь он полон уверенности в себе. Роналдо, Кака, я сам и позже Неймар — все мы играли на высочайшем уровне в юном возрасте. Габриэль в этой же категории", — сообщил Роналдиньо Daily Mirror.