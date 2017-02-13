Фабиньо предпочитает переход в "Сити"

Опорный полузащитник "Монако" Фабиньо ведет переговоры с тремя клубами Премьер-Лиги, но предпочитает переход в "Манчестер Сити".

23-летний бразилец проводит выдающийся сезон в Лиге 1, где "Монако" на полном ходу рвется к чемпионскому титулу. Естественно, что успехи Фабиньо в центре поля не остались без внимания европейских грандов.



По словам Фабиньо-старшего, его сын ведет переговоры с тремя представителями Премьер-Лиги, но предпочитает вариант с "Манчестер Сити", который будет противостоять "Монако" в плей-офф Лиги Чемпионов.



"Мы вели переговоры с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсеналом", на нас выходили представители "Барселоны". Нам нравится потенциальное сотрудничество с Жозе Моуриньо, но больше всего привлекает именно "Сити", - рассказал Фабиньо-старший J+1.